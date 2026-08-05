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Çin, 2 hiperspektral görüntüleme uydusunu denizden uzaya fırlattı

Çin, 2 hiperspektral görüntüleme uydusunu denizden uzaya fırlattı

5.08.2026 20:32:00
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Çin, 2 hiperspektral görüntüleme uydusunu denizden uzaya fırlattı

Çin, yapay zeka teknolojisiyle donatılmış 2 hiperspektral görüntüleme uydusunu denizden başarıyla uzaya gönderdi.
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Global Times gazetesinin haberine göre, fırlatma, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Haiyang kenti açıklarında yerel saatle 10.38'de gerçekleşti.

Smart Dragon-3 roketiyle gönderilen "Dongfang Huiyan 01" ve "Dongfang Huiyan 02" adlı hiperspektral görüntüleme uyduları, planlanan yörüngelerine sorunsuz yerleşti.

Yapay zeka desteğinin yanı sıra ışığı 22 ayrı frekansta analiz edebilen gelişmiş sensörlerle donatılan uydular, su kalitesi, bitki örtüsü, tarım ürünleri ve maden yataklarının izlenmesi amacıyla tasarlandı.

Ayrıca yörüngedeki verilerin yapay zeka sayesinde anlık işlenebildiği ve böylece daha önce günler süren veri analiz süresinin dakikalara indirildiği belirtiliyor.

Öte yandan, "Semerkant-2028" ve "Lampung-1" olarak da adlandırılan uyduların geliştirilme sürecine Özbekistan ve Endonezya'dan ortaklar da katkı sağladı.

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