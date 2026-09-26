Çin'deki dev teleskop uzayın derinliklerini taradı: 238 ışık yılı uzaklıktan gizemli sinyal

33 GEZEGEN SİSTEMİ DETAYLICA MERCEK ALTINA ALINDI Evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna yanıt arayan astronomlar, dünya dışı akıllı yaşamın bırakabileceği teknolojik izleri (tekno-imzalar) incelemeye devam ediyor. Çin'de bulunan dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST kullanılarak gerçekleştirilen son araştırmada, potansiyel barındıran 33 farklı gezegen sistemi mercek altına alındı.

YAPAY VE DAR BANTLI SİNYALLER HEDEFLENDİ Araştırma kapsamında bilim insanları, doğal kozmik süreçlerin (yıldız patlamaları, pulsar veya karadelik radyasyonları) üretemeyeceği kadar dar bantlı ve yapay olabilecek radyo sinyallerine odaklandı. Yapılan gözlemlerle, başka bir uygarlığın uzaya yaymış olabileceği teknolojik izlerin tespit edilmesi amaçlandı.

238 IŞIK YILI UZAKLIKTAN GELEN GİZEMLİ SİNYAL Taramaların büyük bir kısmı sonuçsuz kalsa da, dünyadan 238 ışık yılı uzaklıkta yer alan K2-155 adlı kırmızı cüce yıldızın yönünden gelen bir radyo sinyali araştırmacıların dikkatini çekti. Bu özel doğrultudan alınan veriler, doğal yıldız ışımasından farklı nitelikler taşıyor.

MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE DÜNYA KAYNAKLI PARAZİTLER ELENDİ Geliştirilen yeni makine öğrenimi algoritmaları ve gelişmiş filtreleme yöntemleri sayesinde, dünyadaki yapay sistemlerin ürettiği radyo frekansı kirliliği ayıklandı. Ancak geriye kalan bazı sinyallerin elenememesi ve sahip olduğu benzersiz detaylar bilim insanlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.