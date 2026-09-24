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Claude'un, yeni enzim sisteminin keşfine yardımcı olduğu açıklandı

Claude'un, yeni enzim sisteminin keşfine yardımcı olduğu açıklandı

24.09.2026 18:32:00
Güncellenme:
AA
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Claude'un, yeni enzim sisteminin keşfine yardımcı olduğu açıklandı

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, geliştirdiği Claude modelinin, yeni enzim sisteminin keşfine katkı sağladığını bildirdi.
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Anthropic'in yazılı açıklamasına göre, şirket bünyesinde Claude yardımıyla biyolojik araştırmalar yapması amacıyla kurulan ekip, yapay zeka ile insan ortaklığının bilimsel keşifleri hızlandırıp hızlandırmayacağına yönelik testler kapsamında yeni bir deneye imza attı.

Araştırmacılar, yaklaşık 950 Claude ajanına DNA dizilimlerinden oluşan büyük bir veri tabanı içinde RNA'dan DNA sentezleyen "revers transkriptaz (RT)" enzimlerin "yeni ve ilginç örneklerini" bulması yönünde komut verdi.

Sürece sadece komut yazma ve laboratuvar çalışmaları bağlamında dahil olan ekip, 21 saatlik taramalar sonucunda ajanlardan birinin "alışılmadık" bir bulguya rastladığını gördü.

Araştırmacıların laboratuvar çalışmaları sonucunda bu bulgunun, daha önce bakterilere bulaşan türden virüslerde rastlanan ancak şimdiye kadar karakterize edilmemiş enzim sistemine işaret ettiği anlaşıldı.

İşlevi henüz tam olarak bilinmeyen bu yeni enzim sistemine yönelik detaylı araştırmalar sürüyor.

Öte yandan, bu keşif, yapay zekanın faydalarını artırmaya çalışırken risklerinin de azaltılması gerektiği konusunda tartışmaların sürdüğü dönemde yapıldı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenen toplantıda, yapay zekanın biyolojik silah üretmek için kullanılmasını "risk faktörü" olarak gördüğünü söylemiş, bu teknolojinin bu amaçla kullanılmasının yasaklanmasını önermişti.

İlgili Konular: #Anthropic #Claude 3

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