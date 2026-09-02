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Derin uyku Alzheimer’ı yavaşlatıyor

Derin uyku Alzheimer’ı yavaşlatıyor

2.09.2026 21:55:00
Güncellenme:
DHA
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Derin uyku Alzheimer’ı yavaşlatıyor

Yeni bir araştırma, derin uykudaki beyin dalgalarının Alzheimer hastalığının ilerlemesine karşı koruma sağlayabileceğini gösterdi.
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Uluslararası bir araştırma ekibi, hafif ve orta evre Alzheimer teşhisi konmuş 60 yaş ile üzerindeki 60 katılımcının gece boyunca beyin dalgalarını ve uyku döngülerini izledi. Ertesi sabah katılımcılardan alınan beyin omurilik sıvısı örneklerini inceleyen bilim insanları, uyku-uyanıklık dengesini düzenleyen ve 'oreksin' adı verilen kimyasal iletici seviyelerini analiz etti. Katılımcıların bilişsel durumları ise üç yıl boyunca takip edildi.

Elde edilen bulgular, beyin omurilik sıvısında yüksek düzeyde ‘oreksin’ bulunan hastalarda Alzheimer belirtilerinin üç yıl içinde daha hızlı kötüleştiğini gösterdi. Ancak derin uyku evresinde (NREM) hafızayı güçlendiren ve yavaş salınımlı beyin dalgaları daha güçlü olan hastalarda, yüksek ‘oreksin’ seviyesine rağmen hastalığın ilerleyişinin çok daha yavaş olduğu tespit edildi.

‘YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE IŞIK TUTABİLİR’

Uzmanlar, derin uyku kalitesini artıran ve ‘oreksin’ seviyesini dengeleyen yaklaşımların, Alzheimer hastalarında hafıza kaybına yol açan toksik proteinlerin (amiloid ve tau) beyinden temizlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Kadın hastalardaki ‘oreksin’ oranının erkeklere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek çıktığı kaydedilen araştırmada, uyku kalitesini artırmaya ve ‘oreksin’ seviyesini dengelemeye yönelik tedavilerin Alzheimer sürecini yavaşlatmada yeni bir kapı aralayabileceği ifade edildi.

İlgili Konular: #alzheimer

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