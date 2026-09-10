Dev çip şirketinin CEO'sundan iddialı tahmin: Yapay zeka önümüzdeki on yıllarda kansere çare bulacak

Teknoloji dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Birleşik Krallık merkezli yarı iletken ve çip tasarım firması Arm Holdings'in CEO'su Rene Haas, yapay zekanın tıp alanındaki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



BBC'ye konuşan Haas, yapay zeka sistemlerindeki ilerleme sayesinde önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde kansere karşı etkili tedavilerin bulunabileceğini söyledi.

Dünya genelinde milyarlarca akıllı cihazın yanı sıra veri merkezlerindeki yapay zeka çiplerinin mimarisini tasarlayan Arm Holdings'in başındaki isim, insan biyolojisindeki karmaşık yapının çözülmesinde yapay zekanın kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

"İNSAN GÜCÜNÜ VE MEVCUT SİSTEMLERİ AŞAN BİR KARMAŞIKLIK"

Kanserle mücadelede DNA belirteçleri ve hücre modellemesinin en zorlu alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Rene Haas, bu süreçlerin mevcut yapay zeka sistemleri ve insan kapasitesi için henüz fazla karmaşık olduğunu belirtti.

Haas açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka; sizin, benim ve diğer insanların bugünkü imkanlarla yaşamları boyunca bulamayacağı bir kanser tedavisini bulacak. Yaşam süremiz içinde yapay zekanın kanseri tedavi etmeye yardımcı olacağına inanıyorum. Bir hücreyi veya bir DNA belirtecinin kanserden nasıl etkilendiğini modellemek bilgisayarlar için bile çok karmaşık. Ancak zamanla bu sistemlere daha fazla veri ve model yüklendikçe, söz konusu engellerin aşılması mümkün olacak."

DEV İLAÇ ŞİRKETLERİ YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPIYOR

Son dönemde sağlık sektöründe kaydedilen teknolojik gelişmeler, tıbbi araştırmaların hızlanacağına yönelik beklentileri artırıyor. Google DeepMind’ın protein ve DNA etkileşimlerini tahmin edebilen AlphaFold 3 modelini tanıtması ve bu yapıdan doğan Isomorphic Labs’ın yapay zeka ile tasarlanan ilaçların klinik denemelerine başlaması tıp dünyasında önemli dönüm noktaları olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan AstraZeneca, Eli Lilly ve Sanofi gibi küresel ilaç devleri de yeni kanser tedavilerini tespit edebilmek amacıyla yapay zeka odaklı milyarlarca dolarlık ortaklıklara imza atıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ KISITLAMALARI ÖNEMLİ BİR ENGEL

Yapay zekanın bu potansiyeli gerçekleştirmesinin önündeki en büyük zorluklardan birinin küresel çip tedariki olduğunu belirten Haas, çip sektöründe yaşanan kısıtlamaların süreci etkilediğini vurguladı. Halihazırda ciddi tedarik sorunlarıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Arm CEO'su, gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimin bu araştırmaların sürekliliği için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.