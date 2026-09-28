Discord 'oyun modu' üzerinde çalışıyor

Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Discord, özellikle oyun oynayan kullanıcıların sohbet etmek için kullandığı bir platform. Türkiye'de 2024 yılından beri yasak olan platformun, oyunseverlere odaklanan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yeni özellik, oynanılan oyunun daha akıcı çalışmasına yardımcı olmak için Discord görsel efektlerini otomatik olarak azaltacak. TechRadar'ın aktardığına göre Discord'da halihazırda benzer performans tasarrufu sağlayan seçenekler yer alıyor, ancak platform hala masaüstü tarafında performans kaybına neden oluyor.

Oyun Modu ise bu performans kaybını en aza düşürmek için etkinleştirildiğinde GPU ve CPU kullanımını azaltacak.