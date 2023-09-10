Disney+ ve Hulu zamlanıyor! Türkiye'de ne kadar olacak?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:19

Güncelleme: 10.09.2023 - 11:19

Video yayın platformu Disney+'ın fiyatının ABD'de zamlanacağı açıklanmıştı. Disney CEO'su Bob Iger tarafından geçen ay yapılan açıklamada Hulu ve Disney+'ın bazı planlarında fiyat artışına gidileceği belirtilmişti. Bu planlar şimdi belli oldu. 12 Ekim itibarıyla, Disney+'ın reklamsız planı ayda 10,99 (mevcut kur ile 295 TL) dolardan 13,99 dolara (mevcut kur ile 375 TL) yükselecek, Hulu'nun reklamsız planı ise ayda 14,99 dolardan (mevcut kur ile 402 TL) 17,99 dolara (mevcut kur ile 482 TL) çıkacak. IGN'nin haberine göre her iki platformun reklam destekli katmanlarının aylık 7,99 dolarlık (mevcut kur ile 214 TL) fiyatı ise şu an için değişmeyecek.

DİSNEY+ TÜRKİYE'DE NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de Disney+ kullanıcılarına yerel fiyatlandırma uyguluyor. Yani abonelik ücretini dolardan direkt olarak TL'ye çevirmiyor. Şu an Disney+'ın Türkiye'de aylık abonelik ücreti 64,90 TL olarak fiyatlandırılıyor. ABD'de yaşanacak olan zamlardan sonra ise Türkiye'de fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.