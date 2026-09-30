Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de internet hızı nasıl?

Dünyanın en hızlı interneti Speedtest'in küresel verilerine göre mobilde 675.51 Mbps hız ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılıyor. Onu 535.94 Mbps ile Katar takip ediyor üçüncü sırada 399.92 Mbps ile Kuveyt yer alıyor. Dördüncü sırada 291.96 Mbps hız ile Almanya ve onun ardından Brezilya 272.04 Mbps hız ile beşinci sırada yer alıyor.
Mobil internet hızı en yüksek olan ülkeler ve ulaştıkları hızlar şu şekilde:
Tabloda sol tarafta yer alan küresel mobil internet hız verilerinin sağ tarafında yer alan tabloda ise küresel sabit internet hızları yer alıyor.
- Birleşik Arap Emirlikleri 675.51 Mbps
- Katar 535.94 Mbps
- Kuveyt 399.92 Mbps
- Almanya 291.96 Mbps
- Brezilya 272.04 Mbps
- Güney Kore 250.56 Mbps
- Bahreyn 243.48 Mbps
- Suudi Arabistan 224.54 Mbps
- Vietnam 219.93 Mbps
- Bulgaristan 203.13 Mbps
- Amerika Birleşik Devletleri 186.64 Mbps
- Çin 176.16 Mbps
Sabit internet hızları global olarak 129.68 Mbps indirme hızına, 64.69 yükleme hızına sahip olarak karşımıza çıkıyor.
Ev ve işyerlerinde kullanılan sabit internet hızlarında en yüksek 462.50 Mbps ile Singapur oluyor. Onu Birleşik Arap Emirlikleri 382.40 Mbps, Şili 364.48 Mbps, Hong Kong 362.27 Mbps ve 332.10 Mbps ile Fransa takip ediyor. Çin'nin özel idare bölgesi olan Macau'da 321.88 Mbps internet hızına ulaşılıyor.
Sabit internette en hızlı ülkeler
- Singapur 462.50 Mbps
- Birleşik Arap Emirlikleri 382.40 Mbps
- Şili 364.48 Mbps
- Hong Kong 362.27 Mbps
- Fransa 332.10 Mbps
- Macau 321.88 Mbps
- Amerika Birleşik Devletleri 307.16 Mbps
- Vietnam 301.48 Mbps
- Tayland 298.92 Mbps
- İsrail 297.97 Mbps
- Tayvan 297.86 Mbps
Bu listelerde Türkiye hangi noktada?
Türkiye, sabit internet hızında 84.40 Mbps ile 95'inci sırada yer alırken, listenin en sonunda 149'uncu olarak Afganistan 5.76 Mbps ile yer alıyor. Daha önce açıklanan resmi verilerde Türkiye'nin internet hızı 50,71 Mbps olarak açıklanmıştı. O haliyle küresel olarak 101'inci sırada yer alıyorduk. Mobil internet tarafında biraz daha iyi bir durumdayız. Türkiye, 133.01 Mbps ile 29'uncu sırada yer alıyor.