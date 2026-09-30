Dünyanın en hızlı interneti hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de internet hızı nasıl?

Dünyanın en hızlı interneti Speedtest'in küresel verilerine göre mobilde 675.51 Mbps hız ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılıyor. Onu 535.94 Mbps ile Katar takip ediyor üçüncü sırada 399.92 Mbps ile Kuveyt yer alıyor. Dördüncü sırada 291.96 Mbps hız ile Almanya ve onun ardından Brezilya 272.04 Mbps hız ile beşinci sırada yer alıyor.

Mobil internet hızı en yüksek olan ülkeler ve ulaştıkları hızlar şu şekilde:

Tabloda sol tarafta yer alan küresel mobil internet hız verilerinin sağ tarafında yer alan tabloda ise küresel sabit internet hızları yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri 675.51 Mbps

675.51 Mbps Katar 535.94 Mbps

535.94 Mbps Kuveyt 399.92 Mbps

399.92 Mbps Almanya 291.96 Mbps

291.96 Mbps Brezilya 272.04 Mbps

272.04 Mbps Güney Kore 250.56 Mbps

250.56 Mbps Bahreyn 243.48 Mbps

243.48 Mbps Suudi Arabistan 224.54 Mbps

224.54 Mbps Vietnam 219.93 Mbps

219.93 Mbps Bulgaristan 203.13 Mbps

203.13 Mbps Amerika Birleşik Devletleri 186.64 Mbps

186.64 Mbps Çin 176.16 Mbps

Sabit internet hızları global olarak 129.68 Mbps indirme hızına, 64.69 yükleme hızına sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Ev ve işyerlerinde kullanılan sabit internet hızlarında en yüksek 462.50 Mbps ile Singapur oluyor. Onu Birleşik Arap Emirlikleri 382.40 Mbps, Şili 364.48 Mbps, Hong Kong 362.27 Mbps ve 332.10 Mbps ile Fransa takip ediyor. Çin'nin özel idare bölgesi olan Macau'da 321.88 Mbps internet hızına ulaşılıyor.

Sabit internette en hızlı ülkeler

Singapur 462.50 Mbps

462.50 Mbps Birleşik Arap Emirlikleri 382.40 Mbps

382.40 Mbps Şili 364.48 Mbps

364.48 Mbps Hong Kong 362.27 Mbps

362.27 Mbps Fransa 332.10 Mbps

332.10 Mbps Macau 321.88 Mbps

321.88 Mbps Amerika Birleşik Devletleri 307.16 Mbps

307.16 Mbps Vietnam 301.48 Mbps

301.48 Mbps Tayland 298.92 Mbps

298.92 Mbps İsrail 297.97 Mbps

297.97 Mbps Tayvan 297.86 Mbps

Bu listelerde Türkiye hangi noktada?

Türkiye, sabit internet hızında 84.40 Mbps ile 95'inci sırada yer alırken, listenin en sonunda 149'uncu olarak Afganistan 5.76 Mbps ile yer alıyor. Daha önce açıklanan resmi verilerde Türkiye'nin internet hızı 50,71 Mbps olarak açıklanmıştı. O haliyle küresel olarak 101'inci sırada yer alıyorduk. Mobil internet tarafında biraz daha iyi bir durumdayız. Türkiye, 133.01 Mbps ile 29'uncu sırada yer alıyor.