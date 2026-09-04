Dyson, yeni ürünlerini Berlin'de tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ürünler arasında yapay zeka destekli robot süpürgeler, ağız bakım, hava temizleme, zemin ve saç bakım teknolojilerinin yanı sıra bağlantılı kullanıcı deneyimine yönelik çözümler yer alıyor.

Etkinlikte tanıtılan ürünlerden Dyson CameraJet, diş fırçalama, diş arası temizliği ve ağız duşu gibi işlemleri tek cihazda bir araya getiriyor. Ürün, dişler arasındaki boşlukları gerçek zamanlı tespit ederek, ağız bakım suyunu bu bölgelere püskürten Gap Optical Targeting makine öğrenimi sistemiyle desteklenen 100 bin piksellik makro lens kameraya sahip.

Gözden kaçan diş araları, düzenli uygulanmayan diş ipi kullanımı ve önerilen rutinin altında kalan fırçalama gibi yaygın ağız bakımı sorunlarına çözüm sunmak üzere tasarlanan CameraJet, 661 mühendisin 6 yıllık çalışmasıyla geliştirildi. Dişler arasındaki boşlukları tespit etmek, takip etmek ve öngörmek amacıyla 470 binden fazla diş görüntüsüyle eğitilen sistem, saniyede 28 canlı görüntüyü tarıyor ve 16 milyon satır kod kullanarak, plağın en sık biriktiği alanların hedeflenmesine yardımcı oluyor.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV ise UV ışık, yapay zeka destekli görüntüleme ve yeşil lazer benzeri aydınlatmayı kullanan leke algılama sistemiyle yaklaşık 200 farklı ev içi madde ve nesneyi tanımlayarak, lekeler çıkana kadar aynı alanı tekrar temizliyor. Kendi kendini temizleyen ıslak silindir fırçasında 70 dereceye kadar ısıtılmış su kullanan ürün, 30 bin Pa motoru ve torbasız şarj istasyonuyla hem ıslak hem kuru temizlik yapabiliyor.

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry da köşe ve kenarlara ulaşmak üzere geliştirilen Reuleaux üçgen pedleriyle temizlik alanını genişletiyor. Ürün, şarj istasyonunda 75 dereceye kadar ısıtılan suyla ıslak temizlik yaparken, ince ve büyük kirleri birbirinden ayıran "Twin-capture" sistemiyle de farklı kir türlerini temizliyor. Akustik piezo sensörü ise toz seviyesini ve zemin türünü gerçek zamanlı algılayarak, emiş gücü ile temizlik biçimini yüzeye göre otomatik ayarlıyor.

Dyson Nurovi R1 Dry, R2 modelinde de kullanılan Twin-capture teknolojisi ve 21 bin Pa emiş gücüyle kuru zemin temizliğine odaklanıyor. Yeniden tasarlanan yan süpürme sistemi ise toz ve kirleri hava akışına yönlendirirken, saçların fırça kıllarına dolanmasını azaltıyor ve duvarlarla köşelerdeki temizlik alanını genişletiyor.

Etkinlikte, başında tanıtılan PencilWash ıslak zemin temizleyicinin geliştirilmiş versiyonu Dyson W1 PencilWash da kullanıcılara sunuldu. Ürün, daha emici silindir fırça ve hijyenik atık sistemiyle yeniden tasarlanırken, şarj istasyonuna kendi kendini temizleme teknolojisi eklendi.

HushJet teknolojisi 3 ürünle temsil ediliyor

Dyson'ın 2025'te HushJet Compact hava temizleyiciyle kullanmaya başladığı HushJet teknolojisi, Nisan 2026'da tanıtılan HushJet Mini Cool fanın ardından yeni hava temizleme, ısıtma ve serinletme ürünlerine de taşındı.

Serinin en büyük modeli ve Dyson'ın en güçlü hava temizleyicisi oHushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde, partikül ve gazları yakalayan, formaldehiti yok eden üç aşamalı filtreleme sistemiyle çalışıyor. Ürün, 0,01 mikron kadar küçük kirleticilerin yüzde 99,999'unu yakalayabiliyor. Orta boy hava temizleyici HushJet Pure Cool+ Formaldehyde ise önceki modellere kıyasla 3 kata kadar daha güçlü hava temizleme performansının yanı sıra kişisel serinletme özelliği sunuyor. HushJet Hot Cool Pure+ da hava temizleme, ısıtma ve kişisel serinletme işlevlerini tek cihazda bir araya getiriyor.

Dyson Corrale CoolShine saç düzleştirici, hassas ısı kontrolü, esnek plakalar ve aktif soğutma teknolojisini bir araya getiriyor. Orijinal Corrale modelindeki esnek plaka teknolojisinin yeni CoolShine soğutma başlığıyla kullanıldığı ürün, ısıya bağlı saç hasarını yüzde 29'a kadar azaltıyor. Corrale CoolShine'ın soğutma başlığında kullanılan ısı uzaklaştırıcı borular, şekillendirme sırasında fazla ısıyı saçtan uzaklaştırarak, ısıya maruz kalmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Ürün, işlem görmemiş saça kıyasla yüzde 154'e kadar daha fazla parlaklık ve 24 saate kadar kalıcı şekillendirme vadediyor.

Dyson'ın ilk özel saç şekillendirme fırçası Airsmooth, hava akışı ile PivotFlex ve Anti-snag fırça kılı teknolojilerini kullanarak, farklı saç tiplerinde kurutma, pürüzsüzleştirme ve hacim verme işlevlerini bir araya getiriyor. Ürünün patentli çift kıl sistemindeki "anti-snag" kıllar, saçın takılmasını, "PivotFlex" kıllar ise hava akışını kontrol ederek elektriklenmeyi ve saçın dağılmasını azaltmaya yardımcı oluyor.

Airsmooth, sıcaklığı saniyede 100 kez ölçen akıllı ısı kontrolüyle çalışırken, evrensel voltaj özelliğiyle de farklı ülkelerde kullanılabiliyor. MyDyson, bağlantılı teknolojiler, akıllı arıza tespiti ve uzman desteğini bir araya getirerek cihazların bakım ve servis süreçlerinin yönetilmesini sağlıyor.