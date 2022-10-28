28 Ekim 2022 Cuma, 06:21

Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma işlemlerini tamamladığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Twitter yönetimini eline alan Musk, kısa süre içerisinde şirketin CEO’su Parag Agrawal ve CFO'su Ned Segal dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovdu.

Platformda bir paylaşımda yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını yazdı.

Twitter’ın yatırımcılarından ve Gerber Kawasaki Investments şirketinin CEO’su Ross Gerber, BBC’ye yaptığı açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığını doğruladı.

Gerber, Musk'ın sosyal medya şirketinde devrim yaratacak ve para kazandıracak becerilere sahip olduğunu söyledi.

Çalışanların işleri hakkında endişelenmeleri gerekip gerekmediği yönündeki bir soruya ise Gerber, “Hem evet hem hayır..." dedi.

Agrawal ve Segal ile birlikte firmanın en üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde’nin de kovulduğu medyada çıkan haberler arasında.

Twitter'ın kurucu ortağı Biz Stone ise paylaştığı mesajla üç isme şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti.

Reuters’ın aktardığına göre şirketin devir işlemi tamamlandığında Agrawal ve Segal şirketin merkez binasındaydı ve daha sonra da görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

https://twitter.com/biz/status/1585797099915923457

Devir işlemlerinin tamamlandığı yönündeki haberlerden önce ise Musk’ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bloomberg’te yer alan habere göre çalışanlarla bir araya gelen Musk bu söylentileri yalanladı ve bu kadar büyük bir kesintiye gitmeyeceğini söyledi.

nyse.com New York Borsası'nın web sitesine göre, sosyal medya platformunun hisselerinin Cuma günkü alım satımı durduruldu.

Musk, Twitter'ı satın alma nedenlerinden bir tanesinin de “Ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olması” olduğunu yazdı.

Dünyanın en zengin insanı, şirketin merkezine elinde lavaboyla girdiği bir video paylaşmış, Twitter’daki profilindeki açıklama kısmında ise "Chief Twit" (Twit Şefi) ifadesine yer vermişti.

Uzun satın alma süreci

Musk’ın Twitter’daki yatırımları başlangıçta kamuoyunun gözünden kaçtı.

Ocak ayında düzenli hisse alımları yapmaya başlayan Musk, Mart ayının ortasına gelindiğinde şirkette yüzde 5’lik hisseye sahip oldu.

Nisan ayında Twitter’ın en büyük hissedarı ortaya çıktı. Ay sonunda ise şirketi 44 milyar dolara satın almak üzere bir anlaşmaya vardı.

Sahte hesapları temizlemek ve Twitter’ı özgür konuşma platformu haline getirmek istediğini söyledi.

Ancak Mayıs ayı ortasında platformdaki sahte hesap sayısının Twitter'ın iddia ettiğinden daha fazla olduğunu yönündeki endişelerini ortaya çıkararak, satın alma yönündeki fikrini değiştirmeye başladı.

Temmuz ayında şirketi satın almak istediğini söyledi. Twitter ise Musk’ın yasal olarak şirketi satın almak konusunda kararlı olduğunu öne sürdü.

En nihayetinde platform, anlaşmayı kabul etmesi talebiyle Musk’a dava açtı.

Ekim ayı başında ise Musk, yasal sürecin durdurulması şartıyla devir işlemlerini yeniden başlattı.