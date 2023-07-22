E-ticaret sektörü 801milyar TL'ye ulaştı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Türkiye’deki e-ticaret hacmi ve işlem sayıları her yıl büyümeye devam ediyor. E-ticaret, yapay zekâ aracılığıyla verilerin daha etkin kullanılmasına yönelik gelişmelerden güç alarak büyümesini sürdürüyor. Chatbot’lar, sepet yaratıp satın alma aşamasında deneyimini sonlandıran müşterilerin yüzde 20-30’luk bir kesimini satın almaya yönlendirmeyi başarabiliyor.



2022’de yapay zekânın e-ticaretle buluştuğu trendlere bakıldığında müşterinin aradığı ürünü veya hizmeti tam ve kesin olarak bulma ihtiyacına hizmet eden gelişkin arama fonksiyonları göze çarpıyor. Görsel arama teknolojileri 2022’de küresel ölçekte 9.2 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı, satın almayla sonlanan alışveriş oranlarını artırma ve yeni etkileşim imkânları yaratma potansiyeli aracılığıyla bu işkolunun 2032’de 46.2 milyar dolar pazar değeri yaratması bekleniyor.



TÜRKİYE 18’İNCİ SIRADA



Halihazırda dünyadaki 18’inci büyük e-ticaret pazarına ev sahipliği yapan Türkiye, yerel ölçekte olduğu kadar uluslararası arenada da yükseliyor.



iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hazırladığı “2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”na göre, e-ticaret sektörünün büyüklüğü 2022’de gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 801 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Ayrıca e-ticaret işlem sayıları 2020’deki değerinin 2 kat üzerine çıkarak 4.8 milyar adede yükseldi.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

