E-ticaret sektörü 801milyar TL'ye ulaştı
2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporuna göre, sektörün büyüklüğü 2022’de gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 801 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı.
Türkiye’deki e-ticaret hacmi ve
işlem sayıları her yıl büyümeye
devam ediyor. E-ticaret, yapay
zekâ aracılığıyla verilerin daha etkin
kullanılmasına yönelik gelişmelerden
güç alarak büyümesini sürdürüyor. Chatbot’lar, sepet yaratıp satın alma
aşamasında deneyimini sonlandıran
müşterilerin yüzde 20-30’luk bir
kesimini satın almaya yönlendirmeyi
başarabiliyor.
2022’de yapay zekânın e-ticaretle
buluştuğu trendlere bakıldığında
müşterinin aradığı ürünü veya
hizmeti tam ve kesin olarak bulma
ihtiyacına hizmet eden gelişkin
arama fonksiyonları göze çarpıyor.
Görsel arama teknolojileri 2022’de
küresel ölçekte 9.2 milyar dolar pazar
büyüklüğüne ulaştı, satın almayla
sonlanan alışveriş oranlarını artırma
ve yeni etkileşim imkânları yaratma
potansiyeli aracılığıyla bu işkolunun
2032’de 46.2 milyar dolar pazar
değeri yaratması bekleniyor.
TÜRKİYE 18’İNCİ SIRADA
Halihazırda dünyadaki 18’inci
büyük e-ticaret pazarına ev sahipliği
yapan Türkiye, yerel ölçekte olduğu
kadar uluslararası arenada da
yükseliyor.
iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hazırladığı “2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”na göre, e-ticaret sektörünün büyüklüğü 2022’de gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 801 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Ayrıca e-ticaret işlem sayıları 2020’deki değerinin 2 kat üzerine çıkarak 4.8 milyar adede yükseldi.
Raporda şu tespitlere yer
verildi:
- 2022’de dünya ölçeğinde 5.7
trilyon dolar değerinde pazar payı
elde eden e-ticaret, 100.2 trilyon
dolar değerindeki küresel gayri safi
hasılanın yüzde 5.7’sini temsil etti.
E-ticaretin global perakende satışlar
içindeki payı ise yüzde 22 oldu.
- Türkiye’deki e-ticaret faaliyetleri,
toplam perakendeden aldığı pay
yüzde 16.5.
- Türkiye’de e-ticarette ortalama
sepet tutarlarında 2020’den 2021’e
13 TL, 2021’den 2022’ye 79 TL’lik
bir yükseliş gözlendi. Aydan aya
yıllık en büyük hacim artışı temmuz
ve ağustos aylarında yüzde 200
seviyelerinde gerçekleşti.
- E-ticaret platformlarını kullanan
kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre
yüzde 2.2 arttı. Ayrıca 2022 itibarıyla
kadın ve erkek kullanıcıların oranı
sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 42 olarak
kayıtlara geçti.
- E-ticarette satış hacmi ve işlem
sayısı bazında en yüksek pazar
payına sahip ürün kategorileri 2022
yılında sırasıyla moda ve aksesuvar,
elektronik ve teknoloji, kozmetik
ve kişisel bakım, hizmet, turizm
ve seyahat olarak gerçekleşti. Bu
beş sektör, satış hacmi bakımından
e-ticaret sektörünün yüzde 63’ünü ve
işlemlerin yüzde 66’sını oluşturdu.
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