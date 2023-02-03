Eksi 40 dereceye dayanıklı hızlı tren Çin'de faaliyet geçti

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:42

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:58

Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'ne göre Fuxing CR400BF-GZ Elektrikli Çoklu Birim (EMU), Fuxing serisindeki en hızlı, dona karşı en dayanıklı ve en akıllı hızlı tren.

Tren, 16 Ocak'ta Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde faaliyete geçti.

Çin'de bağımsız olarak tasarlanıp üretilen Fuxing EMU, saatte 350 kilometre çalışma hızına sahip.

Otomatik antifriz işlevine sahip olan ve malzemeleri ile parçaları düşük sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanan Fuxing hızlı treni, eksi 40 santigrat derecelik aşırı soğuk bir ortamda bile normal şekilde çalışabiliyor.

Çincede "Chunyun" diye adlandırılan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu bu yıl 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek.

Yüz milyonlarca Çinli, memleketlerindeki akrabalarıyla biraraya gelmek ya da uzun zamandır bekledikleri tatile gitmek için ülkenin en önemli geleneksel bayramındaki seyahat furyasına katılıyor.