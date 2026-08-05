Electronic Arts satıldı! İşte stüdyoda ilk etapta beklenen değişiklikler

Dünyanın en çok kazanan oyun stüdyolarından biri olan Electronic Arts kısaca EA, bir süredir satılmasıyla gündemdeydi. 4 Ağustos'ta 55 milyar dolarlık rekor bir anlaşmayla, oyun tarihinin en büyük ikinci satın alımı gerçekleşmiş oldu. EA'nın satışı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake Partners ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'e ait özel sermaye şirketi Affinity Partners'tan oluşan bir gruba geçmiş oldu.

Basın bülteni ile duyurulan satın alma, Affinity Partners CEO'su Jared Kushner, tarafından paylaşıldı:

EA, yüz milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası haline gelen hikayeler, karakterler ve topluluklar yarattı. Şirketin yeni kitlelere ulaşmaya, yeni nesil yaratıcılara ilham vermeye ve dünyanın dört bir yanındaki insanların oyun yoluyla bağlantı kurma biçimlerini genişletmeye devam etmesini desteklemekten heyecan duyuyoruz.

Satın alma işlemi eylül ayından beri masada duruyordu. O zamandan beri farklı aşamaları geçmek için çalışmalar yapan yetkililer, salı günü satın alımı tamamladıklarını duyurmuş oldular.

EA'nın satılmasına yönelik eleştiriler ise geçen yılın eylül ayından beri sürüyor.

Suudi Arabistan'ın uzun süredir devam eden insan hakları ihlalleri ve geçmişi göz önüne alındığında EA'nın böyle bir sahipliğe ihtiyacı olmadığı savunulmuştu. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, diğer epeyce olayın yanı sıra, Suudi Arabistan'ın yakın zamanda bir yılda rekor sayıda kişiyi idam ettiğini, mahkumlara işkence yaptığına dair bilgiler olduğunu, ifade ve dernek özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtladığını, hem yasalarda hem de uygulamada kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını ve eşcinsel ilişkileri ve diğer faaliyetleri suç saydığını belirtti. Basına açıklama yapan şirketin çalışanları ve EA oyunlarını oynayan kişiler özellikle şirketi Sims gibi her cinsiyete ve inanışa temsil hakkı sunan oyunları geliştiren bir geçmişe sahip olmasına rağmen böyle bir karar ile anılmasına tepki gösterdiler.

Bu satın alımın duyurulmasının ardından binlerce oyunsever şirketin oyunlarını satın almayacağını ya da takip etmeyeceğini söyledikleri paylaşımlar yapmaya başladı.

ŞİRKETTE NASIL DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR?

Şirketin el değiştirmesiyle beklenen bazı değişiklikler de var. Birkaç yıldır önemli oyun şirketlerinde başlayan ve küçük stüdyolara kadar yayılan işten çıkarma dalgası, yeni dönemde EA'yı da etkileyebilir. EA'nın içinde yer alan küçük bazı oyun geliştiren ekiplerin de işlerine son verilmesi bekleniyor. Hatta yeni yönetim dönemiyle EA'ya para kazandırma garantisi olan büyük oyunlara odaklanılması bekleniyor yani bir süre EA'dan farklı oyun beklememek gerekiyor.