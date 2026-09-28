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Epic Games'te 1 Ekim'e kadar ücretsiz verilen iki oyun

Epic Games'te 1 Ekim'e kadar ücretsiz verilen iki oyun

28.09.2026 19:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Epic Games'te 1 Ekim'e kadar ücretsiz verilen iki oyun

Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Bu oyunların ikisi de 1 Ekim'e kadar kullanıcıların oyun kütüphanesine ücretsiz eklenebiliyor.
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Epic Games, 1 Ekim'e kadar Astrea Six Sided Oracles ve Mechabellum oyunlarını ücretsiz olarak sunuluyor. Her iki oyun da Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra seçilip sepete koyulduktan sonra oyun kütüphanesine eklenebiliyor. 

Astrea Six Sided Oracles normalde 189 TL'ye satılıyor ve temelde bir kart oyunu. Macera öğelerini de bünyesinde toplayan oyun kart desteği inşa etmenize odaklanıyor. Roguelike türde olan oyunda, kendine has bir hasar sistemi var. 

Mechabellum ise normalde 206 TL'ye satılıyor ve MOBA, RTS ve strateji türünde sıralanıyor. 

Epic Games'in 1 Ekim'den sonra ücretsiz vereceği oyunlar ise Buried Stars ve System Shock 2: 25th Anniversary Remaster olacak.

İlgili Konular: #Epic Games #ücretsiz oyunlar

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