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Epic Games'te 17 Eylül'e kadar iki oyun ücretsiz veriliyor

Epic Games'te 17 Eylül'e kadar iki oyun ücretsiz veriliyor

14.09.2026 16:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Epic Games'te 17 Eylül'e kadar iki oyun ücretsiz veriliyor

Epic Games bu hafta oyunseverlere iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor.
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Epic Games, bu hafta iki oyunu ücretsiz veriyor. 17 Eylül'e kadar ücretsiz verilen Astral Ascent ve Luftrausers, bir kez oyun kütüphanesine eklendiğinde hesap silinmediği ya da oyun platformdan kaldırılmadığı sürece kullanıcıların hesaplarında kalıyor. 

Astral Ascent, bağımsız bir aksiyon roguelite oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dört kahramandan birini seçerek, 12 bölüm sonu canavarıyla kapıştığınız oyun aksiyon odaklı oluşuyla öne çıkıyor. Oyun normalde 349 TL'ye satılıyor.

Luftrausers ise aksiyon odaklı arcade nişancılık oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda, savaş gemileri, denizaltılar ve dahasıyla özelleştirilebilir savaş uçaklarıyla göklere çıkabiliyorsunuz. Luftrausers normalde 139 TL'ye satılıyor. 

17 Eylül ve 24 Eylül aralığında ise Mindcop ve Shogun Showdown oyunları ücretsiz olarak sunulacak.

İlgili Konular: #Epic Games #ücretsiz oyunlar

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