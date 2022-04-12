Eskişehir'de başarılı Türk bilim insanlarının bal mumu heykelleri sergileniyor

12 Nisan 2022 Salı, 13:02

Dünya bilim tarihine katkıda bulunan Türk bilim insanları Prof. Dr. Aziz Sancar, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Canan Dağdeviren'in bal mumu heykelleri, Eskişehir'de sergilenmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar, Covid-19 aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin ile Harvard Üniversitesi Genç Akademinin tek Türk üyesi ve "giyilebilir kalp pili"nin mucidi Dr. Dağdeviren'in bal mumu heykelleri belediyenin heykel atölyesinde yapıldı.

Heykeller, 19 Mayıs 2013'te açılan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten günümüze bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasından 200'ü aşkın ünlü ismin tasvir edildiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde yer alan bilim insanları bölümüne konuldu. Bilim insanlarının isimleri ile kısa açıklama metninin yer aldığı birer plaka da yerleştirildi.

Ziyaretçiler, ilgi gösterdikleri Türk bilim insanlarının bal mumu heykellerinin fotoğrafını çekti.