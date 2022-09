Ethereum, enerji tüketimini yüzde 99,9 oranında azaltmaya hazırlanıyor

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:40

Getty Images Ethereum kurucusu Vitalik Buterin

Dünyadaki ikinci büyük kripto para birimi Ethereum, enerji tüketimini yüzde 99,9 oranında azaltmak için yeni bir operasyon sistemine geçmeye hazırlanıyor.

The Merge (Birleşim) adlı bu değişim, kripto parayı çevreye zararlı olduğu gerekçesiyle eleştirenleri de para birimine destek vermeye ikna etmeyi hedefliyor.

Ethereum'un şu anda orta boylu bir ülke kadar enerji tükettiği düşünülüyor.

Bu değişimin ardından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin ve diğer çeşitli kripto para birimlerinin enerji tüketiminde bir değişiklik olması beklenmiyor.

2014'te kurulan Ethererum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, The Merge değişiminin şirketin stratejisinin hep bir parçası olduğunu ancak teknik zorlukları yüzünden birçok kez ertelendiğini söylüyor.

The Merge işlemi bir gökdelenin temelini bina ayakta duruyorken değiştirmeye benzetiliyor.

Ethereum blok zinciri yalnızca Ethereum para birimini değil, aynı zamanda milyonlarca dolar değerindeki diğer kripto paralarını ve ürünlerini de destekliyor.

The Merge değişimi sırasında ters giden bir şey olursa dünyanın en önemli kripto para ekosistemlerinden biri tehlikeye atılmış olur.

Fakat bir hata olmazsa tüketicilerin değişimi hiç fark etmeyeceği öngörülüyor.

Ethereum Vakfı'nda araştırmacı olan Justin Drake, "Bu çok heyecan verici ve önemli bir başarı. Elbette her şey tam olması gerektiği gibi ilerlemeyebilir, ama bu zaten hesapladığımız bir olasılık. Ağımızda herhangi bir çöküş yaşanması durumunda işleme devam etmemiz için yeterli alt yapımız var" diye konuştu.

The Merge çalışmaları devam ediyor ve işlemin Perşembe günü tamamlanması bekleniyor.

THE MERGE NEDİR?

Ethereum blok zinciri yapılan tüm işlemleri kaydeden dev ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir veri tabanı.

Bu veri tabanını bugüne kadar çok güçlü bilgisayarları olan gönüllüler güncelledi ve sürdürdü.

Bu gönüllülere çalışmaları karşılığında kripto para verildi.

Proof of Work (İşin Kanıtı) adlı bu sistem aslında kripto madencilik olarak biliniyor ve Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Litecoin gibi birçok blok zinciri tarafından kullanılıyor.

The Merge değişimiyle Ethereum'un Proof of Work blok zinciri Proof of Stake adlı yeni bir sistem ile birleştirilecek.

Getty Images Ethereum madenciliği için kullanılan bir bilgisayar

2020'den beri çalışan Proof of Stake, bir blok zincirinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgisayar sayısını çok büyük oranda azaltıyor.

Bilgisayar sistemlerini sağlayan kripto madencilerin yerini ise çok daha düşük sayıdaki kripto yatırımcılar alıyor.

Bu yatırımcılar herhangi bir hata yaptıkları durumda o işlem için almaları gereken kripto paraları kaybediyor.

Proof of Stake, Ethereum'un hem tükettiği enerji miktarını hem de gönüllülere dağıtılan kripto para sayısını azaltacak.

Ethereum'un kurucuları böylece dolaşımdaki kripto paranın da azalacağını söylüyor.

DAHA ÇEVRE DOSTU BİR SİSTEM Mİ?

Proof of Stake'in, Ethereum blok zincirinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgisayar sayısını ve bu bilgisayarların tükettiği enerji miktarını düşürmesi bekleniyor.

İşlemler için çok güçlü grafik işlem birimleri olan, pahalı bilgisayarlardan ziyade normal laptoplar da kullanılabilecek.

Ethereum Vakfı, Ethereum blok zincirinin Haziran ayında Hollanda'nın tamamı ile aynı düzeyde elektrik tükettiğini tahmin ediyor.

Vakıf, Proof of Stake'e geçişin enerji tüketimini yılda 112 terawatt saatten, bunun yüzde 0,01'ine düşüreceğini tahmin ediyor.

KRİPTO PARA MADENCİLERİNE NE OLACAK?

The Merge, Ethereum'un kripto madencilerini zor bir seçim ile karşı karşıya bırakıyor.

Son dönemde birçok kripto para biriminde yaşanan sıra dışı değer kaybı kripto madenciliği zaten zor duruma sokmuştu.

Diğer taraftan küresel enerji fiyatları da hızla yükseliyor.

Ethereum madencilerinin bilgisayarlar sistemleri aracılığıyla para kazanmak için yeni yöntemler bulması, veya bu bilgisayarları satması gerekecek.

Dubai merkezli kripto madencilik şirketi Prima Technologies, Ethereum grafik işleme ünitesi bilgisayarlarından vazgeçip Bitcoin madenciliği yapmak için daha maliyetli ve çok daha fazla enerji tüketen bilgisayarlara on binlerce dolarlık yatırım yapıyor.

Şirket sözcüsü Ammar Lashkari, "Bu çok zor bir karar çünkü başka hiçbir Proof of Work, Ethereum kadar kârlı değil. Birkaç Ethereum bilgisayarı tutup alternatif kripto paralar için madencilik yapacağız. Ama bir yandan Bitcoin'e doğru yöneleceğiz" diyor.

İngiltere'de Easy Crypto Hunter adlı şirketin yöneticisi Josh Riddett ise bu değişim sayesinde henüz popüler olmayan kripto para birimlerinin daha kârlı bir hale gelmesini öngörüyor.