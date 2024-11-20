Eti ağaçta yetiştirmek mümkün olabilir mi?
Japon bilim insanları, bir kez daha sıra dışı bir buluşa imza atarak "ağaçta yetişen et" fikrinin hayal olmadığını ispatladılar.
Bitkilerin enerji ihtiyacını güneş ışınlarıyla karşıladığını zaten biliyorduk. Ama şimdi diğer canlıların da fotosentez yapabileceği bir dönem başlıyor olabilir.
Japon bilim insanları, bir laboratuvar deneyinde bitkilerden alınan hücrelerde fotosentez yapan kloroplastları izole ederek bunları hamsterdan alınan hücrelerle yan yana koydular. Kısa süre sonra hamster hücreleri kloroplastları alarak sanki bir bitki hücresiymiş gibi fotosentez yapmaya başladılar.
Chip'in aktardığına göre bilim insanları normal hamster hücreleriyle bu fotosentez yapan hücreleri de karşılaştırdılar ve güneş enerjisini kullanan hücrelerin çok daha hızlı büyüdüğünü de fark ettiler.
ET ARTIK AĞAÇTA MI YETİŞECEK?
Şimdilik sadece deney aşamasında olan bu gelişme, yakın gelecekte yapay et üretmek için kullanılabilir. Diğer bir deyişle, etin ağaçta yetiştiğine şahit olabiliriz. Bitki hücreleriyle birleştirilmiş dana/kuzu/tavuk hücreleri güneş ışığı ile fotosentez yaparak çok daha hızlı ve doğal şekilde büyüyerek yenilebilir duruma gelebilir.
Ayrıca bu yöntemler, doku/organ kaybı yaşayan insanlar için laboratuvarlarda yapay organlar üretmek de mümkün olabilir. Ancak tüm bunların yarın olmayacağını tahmin edebilirsiniz.
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