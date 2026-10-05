Eylül 2026'da en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu düzenli olarak en güçlü telefonları açıklıyor. Burada en yüksek performansı sunan telefonlar değerlendiriliyor. Bu bağlamda Eylül 2026'da en güçlü Android modellerin olduğu bir liste yayınlandı.

Buna göre REDMAGIC 11S Pro+ en güçlü Android telefon oldu, onu iQOO 15 Ultra, RedMagic 11 Pro+ ve iQOO 15 takip ediyor.

AnTuTu sonuçları kontrollü test koşullarında elde ediyor. Burada ortalama benchmark sonuçları temsil ediliyor. Yani günlük kullanıcı deneyimi burada yapılan sentetik testlerden farklı olabilir.

2026 yılının eylül ayında en güçlü Android telefonlar şu şekilde oldu:

REDMAGIC 11S Pro+

iQOO 15 Ultra

REDMAGIC 11 Pro+

iQOO 15

vivo X300 Ultra

realme GT8 Pro

HONOR WIN

REDMI K100 Pro Max

OPPO Find X9 Ultra

HONOR Magic8

Listede en güçlü Android tabletler de ayrı bir şekilde veriliyor:

Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition

vivo Pad6 Pro

iQOO Pad6 Pro

OnePlus Pad 3 Pro

OPPO Pad 5 Pro

Lenovo Legion Pad Y700 Gen 5

HONOR MagicPad3 Pro 13.3

REDMI K Pad 2

OPPO Pad 4 Pro

OnePlus Pad 2 Pro