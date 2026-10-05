Eylül 2026'da en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu düzenli olarak en güçlü telefonları açıklıyor. Burada en yüksek performansı sunan telefonlar değerlendiriliyor. Bu bağlamda Eylül 2026'da en güçlü Android modellerin olduğu bir liste yayınlandı.
Buna göre REDMAGIC 11S Pro+ en güçlü Android telefon oldu, onu iQOO 15 Ultra, RedMagic 11 Pro+ ve iQOO 15 takip ediyor.
AnTuTu sonuçları kontrollü test koşullarında elde ediyor. Burada ortalama benchmark sonuçları temsil ediliyor. Yani günlük kullanıcı deneyimi burada yapılan sentetik testlerden farklı olabilir.
2026 yılının eylül ayında en güçlü Android telefonlar şu şekilde oldu:
REDMAGIC 11S Pro+
iQOO 15 Ultra
REDMAGIC 11 Pro+
iQOO 15
vivo X300 Ultra
realme GT8 Pro
HONOR WIN
REDMI K100 Pro Max
OPPO Find X9 Ultra
HONOR Magic8
Listede en güçlü Android tabletler de ayrı bir şekilde veriliyor:
Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition
vivo Pad6 Pro
iQOO Pad6 Pro
OnePlus Pad 3 Pro
OPPO Pad 5 Pro
Lenovo Legion Pad Y700 Gen 5
HONOR MagicPad3 Pro 13.3
REDMI K Pad 2
OPPO Pad 4 Pro
OnePlus Pad 2 Pro