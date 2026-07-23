FC 27'nin Türkiye ön sipariş fiyatı açıklandı

Oyun fiyatlarına yapılan zamlar yeni oyunlarda daha çok kendini gösteriyor. FC 27'nin Türkiye'deki fiyatı farklı platformlarda farklılık gösteriyor. Örneğin, Xbox Series X ve S, PlayStation 4 ve 5 için standart sürüm, 3.999 TL olarak açıklandı. Aynı oyun konsolları için Ultimate Plus Edition ise 7.999 TL'ye kadar çıkıyor.

PC tarafında Steam için normal versiyon 69.99 dolardan ön siparişe açılırken, en yüksek versiyonlu sürüm 149.99 dolara kadar yükseliyor. Epic Games içinse standart sürüm 3.499 TL oldu.