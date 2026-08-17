Firefox tarayıcısı iOS'ta artık yerleşik reklam engelleyiciye sahip

Mozilla Firefox tarayıcısının iOS sürümü için reklamları, izleyicileri ya da açılır pencereleri engelleyen bir özellik ekledi. Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, reklam engelleyicinin iOS'taki Firefox'ta "ağ düzeyinde" çok sayıda reklam içeriğini sınırlayacağı belirtiliyor.

Buna üçüncü taraf reklamlar, izleyiciler, banner'lar ve açılır pencereler veya video paylaşımları gibi diğer rahatsız edici formatlar da dahil olduğu vurgulanıyor.

Mozilla, uygulamanın kusursuz olmadığını, farklı sitelerin görüntüleme için farklı teknolojiler kullandığını ve bu nedenle tüm reklam içeriklerinin kaldırılmasının mümkün olmayacağının altını çizdi. Ayrıca Firefox, Google dahil olmak üzere arama sonuç sayfalarındaki reklamları ve şirketin kendisinin gösterdiği bazı içeriklerini bilerek engellemeyecek.

Öte yandan reklam engelleyici varsayılan olarak kapalı geliyor. Kullanıcılar etkinleştirmek için Firefox ayarlarına gidip 'Reklam Engelleyici' kısmına gelip bu kutucuğu işaretlemeleri gerekir. Özellik ayrıca site menüsü ve engelleyici ayarları aracılığıyla bireysel tarama oturumları için hızlıca etkinleştirilebilir veya kapatılabilir.