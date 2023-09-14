FIFA 24'ün pozisyon göre en iyi oyuncuları

FIFA serisini yapan EA Sports geçen sene yeni bir karar aldı. Karar kapsamında firma FIFA ile yollarını ayırarak artık oyunlarını EA Sports FC adı altında çıkartacaktı. Bu kapsamda ilk çıkacak oyun olan EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı.

İşte en güçlü Süper Lig oyuncuları: