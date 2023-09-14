FIFA 24'ün pozisyon göre en iyi oyuncuları

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2023 Perşembe, 16:59
<p>FIFA serisini yapan EA Sports geçen sene yeni bir karar aldı. Karar kapsamında firma FIFA ile yollarını ayırarak artık oyunlarını EA Sports FC adı altında çıkartacaktı. Bu kapsamda ilk çıkacak oyun olan EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı.</p> <p><strong>İşte en güçlü Süper Lig oyuncuları: </strong></p>

FIFA serisini yapan EA Sports geçen sene yeni bir karar aldı. Karar kapsamında firma FIFA ile yollarını ayırarak artık oyunlarını EA Sports FC adı altında çıkartacaktı. Bu kapsamda ilk çıkacak oyun olan EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı.

İşte en güçlü Süper Lig oyuncuları: 

<p><strong>EN İYİ FORVETLER</strong></p>

EN İYİ FORVETLER

Player Alanı
<p><strong>EN İYİ ORTA SAHA OYUNCULARI</strong></p>

EN İYİ ORTA SAHA OYUNCULARI

<p><strong>EN İYİ DEFANS OYUNCULARI</strong></p>

EN İYİ DEFANS OYUNCULARI

<p><strong>EN İYİ KALECİLER</strong></p>

EN İYİ KALECİLER

<p><strong>EN İYİ OYUNCULAR</strong></p>

EN İYİ OYUNCULAR

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