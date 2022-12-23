Hackerların Facebook'taki yeni yöntemi: Şifrelerinizi acil güncelleyin!

Bunu bir yerde görürseniz de doğrudan bu dolandırılma içeriği diyebilirsiniz. Hesabımda tüm güvenlik önlemleri ve çift adımlı doğrulama açık olmasına rağmen bunun nasıl mümkün olabildiğini araştırmaya başladım.

Facebook'un hesaplar merkezi adındaki bir bölümünden hesaplara erişilebildiği başka hesaplarla da diğer hesapların bir araya getirildiği ve bu sayede blok halinde bu hesaplardan gönderi ve hikaye paylaşımı yapılabildiğini fark ettim.