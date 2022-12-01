iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlandı!

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 17:45
<p>Apple, yeni iOS güncellemesini kullanıma sundu. Dün akşam saatlerinde sunulan 16.1.2. güncellemesiyle birlikte güvenlik iyileştirmeleride kullanıma hazır hale getirildi.</p>

Apple, yeni iOS güncellemesini kullanıma sundu. Dün akşam saatlerinde sunulan 16.1.2. güncellemesiyle birlikte güvenlik iyileştirmeleride kullanıma hazır hale getirildi.

<p>Apple'ın açıkladığı özellikler şu şekilde:</p> <p>*Kablosuz operatörlerle iyileştirilmiş uyumluluk</p> <p>*iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde 'Trafik Kazası Algılama İyileştirmeleri'</p>

Apple'ın açıkladığı özellikler şu şekilde:

*Kablosuz operatörlerle iyileştirilmiş uyumluluk

*iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde 'Trafik Kazası Algılama İyileştirmeleri'

<p>Apple, iOS 16 güncellemesini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. O sürümle birlikte Apple, yeni kilit ekranı gibi yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.</p>

Apple, iOS 16 güncellemesini eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. O sürümle birlikte Apple, yeni kilit ekranı gibi yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

<h3>iOS 16.1.2 NASIL YÜKLENİR?</h3> <p>iOS 16.1.2 güncellemesi, güncellemeye uygun iPhone'lar üzerinden Ayarlar &gt; Genel &gt; Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebilir.</p>

iOS 16.1.2 NASIL YÜKLENİR?

iOS 16.1.2 güncellemesi, güncellemeye uygun iPhone'lar üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebilir.

<h3>YENİ SÜRÜME UYGUN APPLE MODELLERİ</h3> <p>iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max</p>

YENİ SÜRÜME UYGUN APPLE MODELLERİ

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

<p>iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE </p>

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE 

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