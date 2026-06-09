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Game Pass'e yapılan zammın bilançosu ağır oldu: Milyonlarca kullanıcı kaybetti

Game Pass'e yapılan zammın bilançosu ağır oldu: Milyonlarca kullanıcı kaybetti

9.06.2026 18:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Game Pass'e yapılan zammın bilançosu ağır oldu: Milyonlarca kullanıcı kaybetti

Microsoft'un oyun hizmeti Game Pass'e yapılan 2025 yılındaki zammın ardından milyonlarca kullanıcının kaybedildiği açıklandı.
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Microsoft'un ücret ödenerek sahip olunan abonelik hizmeti Game Pass, 2025 yılında yüzde 50'ye varan büyük bir zam görmüştü. Oldukça eleştirilen bu hamlenin milyonlarca oyuncuya mal olduğu açıklandı. Her ne kadar yönetim değiştikten sonra bu zam geri çekilse de kaybedilen milyonlarca oyuncu oldu. 

Baş strateji sorumlusu Matthew Ball, kısa bir süre önce bu zamlar hakkında Geoff Keighley'e konuştu. 

Ball tarafından yapılan açıklamaya göre Game Pass'e yapılan zam sonrası milyonlarca kullanıcı, aboneliklerini iptal etti ya da yenileme yapmadı. 

Yeni CEO Asha Sharma geldikten sonra ise bu tepki çeken karar geri alındı.

Türkiye'de Essential aboneliği aylık 269 TL'den başlarken, Premium abonelik 409 TL, Ultimate 529 TL'ye ve PC tarafının aboneliği 419 TL'ye sunuluyor. 

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