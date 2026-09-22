Geçen yıl 7 bin insansı robot satıldı

Robotik şirketleri insansı robotları üretmeye her gün biraz daha yaklaşırken, mevcuttakiler de talep görüyor. Uluslararası Robotik Federasyonu kısaca IFR tarafından aktarılan verilere göre 2025 yılında 7 bin insansı robot satıldı. Robotların büyük bir kısmı otomasyon ya da fabrikalardaki özel işler için tercih edildi.

Reuters'ın aktardığına göre bu nispeten düşük bir sayıya tekabül ediyor olsa da özellikle dünyanın en büyük endüstriyel robot pazarı olan Çin'de önümüzdeki yıllarda yaşanacak bir patlama beklentileriyle çelişiyor.

Çin geçen ay robot oyunlarında insansı robotların koşma ve boks yapma yeteneklerini sergilemişti.

İnsansı robotlar konusunda önemli bir merkez olan Çin, verilere göre küresel insansı robot sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 97'sini gerçekleştiriyor.

IFR'a göre bir robotun, 'insansı' olarak tanımlanması için bazı kriterleri sağlaması gerekiyor.

Robotun insan benzeri bir görünüme sahip olmasının yanında insanlar için tasarlanmış bir ortamda otonom olarak çalışması gerekiyor. Her ne kadar bacaklara sahip olması gerekliymiş gibi düşülse de bu şart değil.

Yeni yayınlanan bu veriler insansı robotların halen küresel robot popülasyonunun çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor.