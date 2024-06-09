Gelecekteki kendinizle konuşabilmek mümkün olabilir

Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:09

Güncelleme: 09.06.2024 - 15:09

Gelecekteki kendinizle konuşup henüz yapmadığınız ama yapabileceğiniz hatalar konusunda uyarılar ya da hayat tavsiyeleri almak ister miydiniz? Pratik olarak, zaman yolculuğu icat edilmediği sürece bu mümkün değil ama yapay zeka sayesinde bunu teorik olarak mümkün hale getirebiliriz.

İNSANLARIN YILLAR SONRAKİ HALLERİNİ ORTAYA ÇIKARABİLECEK YAPAY ZEKA

Chip'in de aktardığına göre bilim insanları, kişilerin alışkanlıklarına, değer yargılarına, yaşam biçimine bakarak 10-20-30-50 yıl sonraki halini ortaya çıkarabilecek bir yapay zeka uygulaması geliştirmeye çalışıyor.

Muhtemelen, spor yapmayan, hareket etmeyen, büyük oranda karbonhidratla beslenen biri için obezite sorunu yaşayan, şeker hastalığı ile boğuşan, bu sebeple de uyumayı çok seven, sürekli halsiz ve isteksiz yaşayan yaşlı bir karakter yaratacak olan yapay zeka, genç kullanıcıya daha fazla hareket et, daha sağlıklı beslen gibi öğütler verecek. İlk aklımıza gelen senaryo bu olsa da, mesele bundan daha derin olabilir.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki (MIT) uzmanlar, kullanıcının 60 yaşındaki bir versiyonunu simüle eden yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan Future You'yu geliştirdiler ve şu anda test ediyorlar. Uygulama şimdilik kullanıcının yapay zekayla yaşlandırılmış bir profil fotoğrafını kullanıyor ve kullanıcı hakkında daha önce verilmiş bilgilerden yola çıkarak, 60 yaşına kadar yaşayabileceği olaylar hakkında bir senaryo sunuyor.

UYGULAMAYI KULLANLARDA ANKSİYETE SEVİYESİ DÜŞTÜ

MIT'te 334 kullanıcı tarafından test edilen uygulamada dikkat çeken detay ise, uygulamayı kullananlarda anksiyete seviyesinin azalması. Yani 60 yaşındaki karakterimiz, bizi sakinleştirmeyi başarıyor, endişelerimizi yenmemize yardımcı oluyor.

Uygulama henüz geliştirme aşamasında olsa da, yakında bu tür yapay zeka hokus pokuslarına ilginin çok artacağını ve sadece MIT değil, OpenAI ya da Elon Musk veya Apple, Google gibi yapay zeka geliştiricilerinin de "gelecekten gelen" kehanetlere odaklanacağını tahmin etmek zor değil.