God of War Laufey ön siparişe açıldı

Sony'nin yeni God of War oyunu olan Laufey, PlayStation Store üzerinden PlayStation 5 ve 5 Pro cihazları için ön siparişe açıldı. Oyun, 2027 yılında çıkış yapacak. Laufey, ana oyun God of War'daki Kratos'un eşi olan Faye'ı konu alıyor.

God of War Laufey, Türkiye'de 3 bin 449 TL'den başlayan fiyattan ön siparişe açıldı. Oyunun Deluxe sürümü ise 3 bin 849 TL olacak.

Oyun, bu yıl haziran ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde ilk kez gösterildi ve tanıtıldı. Laufey hakkında çok ayrıntılı açıklamalar bulunmuyor ancak yayınlanan görüntülerde oyunun, hızlı dövüş mekaniklerine sahip olduğu ve yapısı gereği mitolojik tarafının güçlü olduğu anlaşılıyor.