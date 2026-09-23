Gökbilimde bir ilk: Yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenden doğrudan radyo sinyali tespit edildi

Astrofizik dünyasında tarihi bir gelişme yaşandı. Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk kez Güneş Sistemi dışında yer alan bir ötegezegenden doğrudan gelen radyo sinyalleri yakaladı.

Dünya'ya yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan Beta Pictoris b adlı dev ötegezegenden alınan kısa ve tekrarlayan radyo dalgaları, uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Daha önce yıldız sistemlerinden radyo sinyalleri tespit edilmiş ancak bu emisyonların doğrudan gezegen kaynaklı olduğu kesinleştirilememişti.

UZAYLILARDAN DEĞİL KUTUP IŞIKLARINDAN KAYNAKLANIYOR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların Dünya dışı bir uygarlığa işaret etmediğini özellikle vurguladı. Sinyallerin, gezegenin güçlü manyetik alanı ile atmosferindeki yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu meydana gelen kutup ışıklarından (aurora) kaynaklandığı belirlendi.

Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisi kullanılarak gerçekleştirilen gözlemlerde; hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları saptandı. Yıldızın çevresindeki diğer gezegenler ve parlak galaksi çekirdekleri (kuasarlar) referans alınarak yapılan analizlerde, sinyalin kaynağının kesin olarak Beta Pictoris b olduğu doğrulandı.

MANYETİK ALANI DÜNYA'NIN BİNLERCE KATI

2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan genç dev gezegen Beta Pictoris b, bu keşifle birlikte manyetik alan gücü doğrudan ölçülen ilk ötegezegen unvanını aldı.

Yapılan hesaplamalar, gezegenin manyetik alanının Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Gezegenin kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü yalnızca 8-9 saat gibi kısa bir sürede tamamlamasının da bu devasa kutup ışıklarını tetikleyen ana unsurlardan biri olduğu ifade ediliyor.

HEDEFTE YENİ SİSTEMLER VAR

Tarihi keşfi gerçekleştiren uzman ekip, geliştirdikleri yöntemi beş yakın yıldız sisteminde bulunan yedi dev ötegezegen üzerinde daha uygulamayı hedefliyor. Yeni nesil radyo gözlemevlerinin devreye girmesiyle birlikte, uzayın derinliklerindeki diğer gezegenlerin manyetik yapılarına dair çok daha hassas verilerin elde edilmesi bekleniyor.