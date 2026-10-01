Golden Joystick Awards 2026 oylaması başladı

Yılın en iyi oyunlarının farklı kategorilerde seçildiği Golden Joystick Awards 2026 için oylama süreci başladı. Herkesin katılabileceği oylama 23 Ekim'e kadar devam edecek. En iyi ses tasarımından, yılın en iyi erken erişim oyunu ya da en iyi oyun uyarlamasına kadar onlarca kategoride yüzlerce oyun yer alıyor.

Golden Joystick Awards 2026 adayları

Yılın en iyi oyunu yani Ultimate Game of the Year kategorisindeki oylamalar ise 26 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında olacak.

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen tören 11 Kasım'da Londra'daki Troxy'de gerçekleşecek.

Golden Joystick Awards 2026 adaylarının tam listesi şu şekilde:

En iyi ses tasarımı

Big Walk

Marathon

Onimusha: Way of the Sword

Rhythm Heaven Groove

SAROS

STAR WARS: Galactic Racer

En iyi erken erişim oyunu

Dead as Disco

MENACE

skate.

Slay the Spire 2

Subnautica 2

WARDOGS

En iyi oyun uyarlaması

Devil May Cry (2. Sezon)

Exit 8

Fallout (2. Sezon)

Iron Lung

Mortal Kombat II

Resident Evil

En iyi DLC

Cult of the Lamb: Woolhaven

DAVE THE DIVER - In the Jungle Content Pack

DOOM: The Dark Ages | Revelations

Quake: Dawn of the Machine

The Alters: Last Variable

World of Warcraft: Midnight

En iyi oyun fragmanı

Battlefield 6 x Top Gun: Carrier Strike Cinematic Trailer

Big Walk - Release Date Announcement

Cairn - Launch Trailer

MOUSE: P.I. For Hire | Official Launch Trailer

Prove You're Human - Announcement Trailer

Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name

En iyi oyun ekipmanı

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE

Razer Viper V4 Pro

Secretlab ATLAS

Sony INZONE M10S II

Steam Controller

Turtle Beach Stealth Pro II

En iyi bağımsız oyun

Big Walk

Denshattack!

Esoteric Ebb

Mixtape

Mouse: P.I. for Hire

Order of the Sinking Star

REANIMAL

Sovereign Tower

Titanium Court

Valheim

En iyi bağımsız yayıncının oyunu

Cairn

Fields of Mistria

MECCHA CHAMELEON

Mewgenics

Mina the Hollower

Perfect Tides: Station to Station

Phonopolis

Rhythm Doctor

The Incident at Galley House

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

En iyi başrol performansı

Aaron Paul - Robert Robertson III, Dispatch

Angela Sant'Albano - Grace Ashcroft, Resident Evil Requiem

Anna Demetriou - Sophia, Resonance: A Plague Tale Legacy

Liam McIntyre - Wolverine, Marvel's Wolverine

Patrick Gibson - James Bond, 007 First Light

Will de Renzy-Martin - Coen, The Blood of Dawnwalker

En iyi yardımcı performans

Frankie Kevich - Zoe de Vera, CONTROL Resonant

Grace Saif - Diana, PRAGMATA

Lennie James - John Greenway, 007 First Light

Terry O'Quinn - Richard, SILENT HILL: Townfall

Troy Baker - Nathaniel Essex, Marvel's Wolverine

Vic Michaelis - Runa Blask, STAR WARS Zero Company

En iyi çok oyunculu oyun

ARC Raiders

Big Walk

Marathon

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

MECCHA CHAMELEON

Valheim

En iyi yeniden yapım/remaster

Assassin's Creed Black Flag Resynced

Gothic 1 Remake

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2

Star Fox

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered

Trails in the Sky 2nd Chapter

En iyi oyun müziği

007 First Light

Crimson Desert

Dispatch

Lumines Arise

Mewgenics

Mixtape

En iyi hikaye anlatımı

007 First Light

Dispatch

Fire Emblem: Fortune's Weave

SILENT HILL: Townfall

The Blood of Dawnwalker

ZERO PARADES: For Dead Spies

En iyi görsel tasarım

CONTROL Resonant

Forza Horizon 6

Orbitals

Phonopolis

Resonance: A Plague Tale Legacy

SAROS

En çok beklenen oyun

Alien: Isolation 2

ANANTA

Black Myth: Zhong Kui

EXODUS

Fable

FINAL FANTASY VII REVELATION

God of War Laufey

Intergalactic: The Heretic Prophet

KINGDOM HEARTS IV

METRO 2039

NO LAW

Persona 6

Resident Evil Veronica

STRANGER THAN HEAVEN

Stuntman: Hollywood

The Expanse: Osiris Reborn

The Witcher 4

Tides of Annihilation

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Total War: WARHAMMER 40,000

Hala oynanan en iyi mobil oyun

Balatro

Genshin Impact

Honkai: Star Rail

MARVEL SNAP

MONOPOLY GO!

NTE: Neverness to Everness

Old School RuneScape

Pokémon GO

Roblox

Sky: Children of the Light

Tom Clancy's Rainbow Six Mobile

Wuthering Waves

Hala oynanan en iyi PC ve konsol oyunu

Apex Legends

Fortnite

GTA Online

HELLDIVERS 2

HITMAN World of Assassination

Minecraft

No Man's Sky

Palworld

The Elder Scrolls Online

Warframe

World of Warcraft

Call of Duty: Warzone

Yılın stüdyosu

CAPCOM

Frogwares

House House

IO Interactive

Nintendo EPD

SQUARE ENIX

Yılın PC oyunu

Big Walk

Crimson Desert

Escape from Tarkov

Esoteric Ebb

MECCHA CHAMELEON

Mewgenics

Order of the Sinking Star

STAR WARS Zero Company

The Blood of Dawnwalker

Valheim

Yılın konsol oyunu