Google, arama sayfası için yeni testler yapıyor

Google, yapay zekayı farklı ürünleri için sunmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıktığına göre şirket tarayıcı tarafında yeni testlere başladı. Küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen ana sayfa düzeninde 'ara' butonu yerine üç yapay zeka kısayolu ekleniyor.

Search Engine Watch tarafından aktarıldığına göre değişikliği ilk olarak gazeteciler fark etti. Google Chrome dışında Microsoft Edge ve Perplexity'nin Comet tarayıcısında da testlerin yapıldığı doğrulandı.

Aşağıdaki ekran görüntüsü paylaşıldı:

Test arayüzünde, arama alanının altındaki ara butonu yerine üç yapay zeka seçeneği beliriyor: görsel oluştur, dosyalar hakkında bilgi iste ve beyin fırtınası yap. Yapay Zeka Modu doğrudan satır içinde yer alıyor, 'kendimi şanslı hissediyorum seçeneği' ise aynı şekilde duruyor.

Farklı konumlardan ve bilgisayarlardan farklı kullanıcılar denediğinde bu test edilen görünüme ulaşılamadı.