Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google, arama sayfası için yeni testler yapıyor

Google, arama sayfası için yeni testler yapıyor

11.08.2026 20:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Google, arama sayfası için yeni testler yapıyor

Google, yapay zeka destekli güncellemelerine devam ediyor. Şirket tarayıcısının ana sayfasında yer alan ara düğmesi yerine üç seçenek getirmeyi test ediyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Google, yapay zekayı farklı ürünleri için sunmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıktığına göre şirket tarayıcı tarafında yeni testlere başladı. Küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen ana sayfa düzeninde 'ara' butonu yerine üç yapay zeka kısayolu ekleniyor. 

Search Engine Watch tarafından aktarıldığına göre değişikliği ilk olarak gazeteciler fark etti. Google Chrome dışında Microsoft Edge ve Perplexity'nin Comet tarayıcısında da testlerin yapıldığı doğrulandı. 

Aşağıdaki ekran görüntüsü paylaşıldı:

Image

Test arayüzünde, arama alanının altındaki ara butonu yerine üç yapay zeka seçeneği beliriyor: görsel oluştur, dosyalar hakkında bilgi iste ve beyin fırtınası yap. Yapay Zeka Modu doğrudan satır içinde yer alıyor, 'kendimi şanslı hissediyorum seçeneği' ise aynı şekilde duruyor.

Farklı konumlardan ve bilgisayarlardan farklı kullanıcılar denediğinde bu test edilen görünüme ulaşılamadı.

İlgili Konular: #google #web tarayıcısı

İlgili Haberler

Nvidia'dan yapay zeka için 500 milyar dolarlık 6 ortaklık
Nvidia'dan yapay zeka için 500 milyar dolarlık 6 ortaklık ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu.
Tarih verildi: Spotify artık etiketlemeye başlayacak
Tarih verildi: Spotify artık etiketlemeye başlayacak Spotify, şeffaflığı artırmak ve dinleyici güvenini sağlamak amacıyla yapay zeka tarafından üretilen sanatçı profillerine "yapay zeka karakteri (AI Persona)" rozeti eklemeye başlayacağını duyurdu.
Fransız gazetelerinden Google'ın yapay zeka arama özetlerine yönelik resmi şikayet
Fransız gazetelerinden Google'ın yapay zeka arama özetlerine yönelik resmi şikayet Fransız gazeteleri, internet sitelerine tıklanma oranını düşüren Google yapay zeka arama özetleri hakkında rekabet kurumuna şikayette bulundu.