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Google, Gemini 4 modellerini yıl bitmeden piyasaya sürecek

Google, Gemini 4 modellerini yıl bitmeden piyasaya sürecek

24.09.2026 19:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google, Gemini 4 modellerini yıl bitmeden piyasaya sürecek

Google, yapay zeka modeli Gemini için yeni versiyonlar sunacak. Açıklamaya göre bu yıl bitmeden Gemini 4 model ailesi kullanıma sunulacak.
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Google'ın yapay zeka modeli Gemini, yeni modeller ile çeşitlendirilecek. Google DeepMind'ın başına yakın zaman önce geçen Koray Kavukçuoğlu The Information'a açıklamalarda bulundu. Buna göre Google, Gemini 4 modellerini yıl bitmeden sunacak.

Kavukçuoğlu, Google'ın Gemini 4'ün erken bir sürümünü mümkün olan en kısa sürede yayınlamak istediğini, çünkü ilk sonuçların başarılı olduğunu söyledi. Şirketin ilerleyen dönemde de hızlı tempolu güncellemeleri sürdürmeyi planladığını belirtti.

Hatırlatmak gerekirse Google, geçen yılın kasım ayından bu yana yeni bir yapay zeka modeli yayınlamadı. Gemini 3'ten sonra neredeyse 1 yıllık bir aranın ardından şirketin ilk amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 4 olacak. 

Daha önce mayıs ayında yapılan açıklamada Gemini 3.5 Pro modeli için güncellemenin haziranda geleceği söylenmişti ancak bu güncelleme gelmedi. 

Gemini 4 modellerinin kullanıma sunulacağı net bir tarih açıklanmasa da yıl bitmeden geleceğinin altı çizildi.

İlgili Konular: #Google Gemini

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