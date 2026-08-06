Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google'ın yapay zeka biriminde üst düzey görev değişimi

Google'ın yapay zeka biriminde üst düzey görev değişimi

6.08.2026 17:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Google'ın yapay zeka biriminde üst düzey görev değişimi

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, yapay zeka birimi Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda değişikliğe gitti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Google DeepMind ekiplerindeki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Pichai, Google DeepMind'ın kurucularından Demis Hassabis'in Google DeepMind'ın yönetim kurulu başkanı ve Alphabet'in baş bilim insanı olarak görev yapacağını, aynı zamanda Isomorphic Labs'e liderlik etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Hassabis'in yeni görevinde zamanını ve odağını yapay genel zekanın ve bilimsel keşiflerin geleceğini şekillendirmeye ayıracağını belirten Pichai, bu çalışmanın Alphabet ve insanlık için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Pichai, Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü ve Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu'nun ise Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini belirtti.

Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını aktaran Pichai, "Koray, 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu ve WaveNet ile DQN gibi önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #google #Yapay zeka

İlgili Haberler

Electronic Arts satıldı! İşte stüdyoda ilk etapta beklenen değişiklikler
Electronic Arts satıldı! İşte stüdyoda ilk etapta beklenen değişiklikler Video oyunlarının milyonlarca satıp, stüdyolarına ya da geliştiricilerine çok kar ettirdiğini okuyoruz ancak köklü oyun stüdyoları elden çıkartılmaya devam ediliyor. Son kurban ise EA oldu.
Pekin'de parklara aşırı sıcaklarda görev yapacak 72 robot yerleştirildi
Pekin'de parklara aşırı sıcaklarda görev yapacak 72 robot yerleştirildi Çin'in başkenti Pekin'de belediyeye ait parklara, yüksek sıcaklıklarda temizlik, güvenlik devriyesi, tur rehberliği ve haşere kontrolü gibi çeşitli görevlerde hizmet edecek 72 robot "çalışan" yerleştirildi.
Yandex Türkiye'den harita uygulamalarına yapay zeka entegrasyonu
Yandex Türkiye'den harita uygulamalarına yapay zeka entegrasyonu Yandex Türkiye, Yandex Maps ve Navi uygulamalarına Yandex AI'ı entegre ederek coğrafi hizmetler alanında yapay zeka destekli sohbet özelliğini kullanıma sundu.