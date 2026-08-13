Google'ın yapmadığını Apple Siri ile yapabilir

Google'ın son dönemde arama yapıldığında ilk olarak yapay zeka özetleri sunması web sitelerinin tıklanma trafiğini üçte bir oranında düşürdü. Popüler medya kuruluşları da konudan büyük ölçüde etkinlendi. Hatta bazı platformlar işten çıkarma bile yaptı. Farklı ülkelerden büyük şirketler bu durumu yargıya taşısa da konuyla ilgili henüz resmi bir değişiklik yok. Öte yandan Apple'ın Siri aracılığıyla sunacağı yapay zekasıyla ücretli ortaklıklar kurması olası görünüyor.

Yeni yayınlanan iOS 27 beta sürümünde epey yenilik olsa da bir yenilik dikkat çekti.

Kullanıcılar Siri yapay zekasıyla, metnin özetlerinin görülmesi yerine kaynaklardan alınan metin bloklarını görmeye başladı.

Wall Street Journal tarafından aktarılana göre Apple, Siri yapay zekasında kullanılmak üzere gazetecilik içeriği sağlayacak anlaşmalar yapmak için yayıncılara ulaşıyor. Anlaşmaların ayrıntıları paylaşılmadı ancak Apple'ın yüksek bir ödeme bütçesiyle kullandıkça öde modelini hedeflediği belirtiliyor.

Bu ne anlama geliyor? Bir kullanıcının bu ortaklığın bir parçası olan bir haber veya raporla ilgili bilgi istemesi durumunda, ortaklık kurulan medya kuruluşu bu içeriği sunması karşılığında ücret alacak. Kullanıcı bu sayede kaynakları belirli olan ve insanların kaleme aldığı içerikleri okuyabilecek.

Apple henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak bu duyuru eylül ayında yapılacak etkinlikte duyurulabilir.