Google, Pixel 11 Pro modelini gösteren kısa bir klip yayınladı

Google, Pixel akıllı telefon serisine yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. 12 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlik ile telefonları tanıtmayı planlayan şirket, etkinlik öncesinde YouTube hesabı üzerinden bir klip yayınladı. Kısa videoda Pixel 11 Pro modelinin kamera dizilimi görülüyor ve tasarıma yönelik bazı göstergeler bulunuyor.

Videoda kamera çubuğuyla ilgili yeni bir özelliğe işaret ediliyor. Telefonun kamerasının yer aldığı bu bölümde en köşede renkli bir daire bulunuyor. Bunun farklı özellikler sunabilecek bir yapıya sahip olabileceği konuşuluyor çünkü bu minik renkli dairenin tam olarak nasıl çalışacağına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Bu eklentinin Gemini ile bağlantılı ya da renk kodlu bildirimler sunabileceği tahmin ediliyor.

Telefon serisiyle ilgili daha önce ortaya çıkan söylentilerde pro modelde 6,3 inçlik bir ekranın bulunacağı ekran parlaklılığının da 3600 nite kadar çıkabileceği söyleniyor.