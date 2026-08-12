Google, yeni Pixel serisi cihazlarını tanıttı

Google yeni düzenlediği etkinlikte Pixel serisine ait yeni akıllı ürünlerini gösterdi. Pixel 11 serisi başta olmak üzere Pixel markalı Bluetooth cihazını ve akıllı saatini tanıttı.

Google, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold modellerini tanıttı. Telefonlarda yenilenen ve göze çarpan ilk ayrıntı ise kamera dizilimi oluyor. Kamera modülü artık metal bir çerçeveye ve cam tasarımına sahip.

Telefonların tamamı Tensor G6 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci Google'ın aktardığına göre önceki nesil G5 işlemcisine kıyasla yüzde 20'ye varan güç verimliliği sağlıyorken yüzde 25 daha hızlı internette gezinme sunuyor ve yüzde 15 daha hızlı uygulama yükleme süresi sunuyor.

Yeni Pixel 11 serisi karmaşık hesaplamalı fotoğrafçılığı daha hızlı işliyor. Böylece kullanıcılar fotoğraflarda önceki modele göre daha büyük avantaj kazanıyor. Instant Night Sight olarak adlandırılan özellik ile kullanıcılar düşük ışık koşullarında daha hızlı çekim yapabilirken, artık 120x 'pro zoom' ile daha net görüntüler yakalamak mümkün oluyor.

Telefonlarda ayrıca uyarlanabilir pil teknolojisi de bulunuyor. Bu da telefonu tek şarj ile 30 saatten fazla kullanılabileceği anlamına geliyor. Katlanabilir ekranlı yapıdaki Pixel Pro Fold modelinde bu süre 24 saat olarak açıklandı. Uyarlanabilir pil temelde her uygulamanın ne kadar güç tükettiğini ve kişinin kullanım sıklığına göre bu tüketimi ayarlamasına dayanıyor.

Pixel 11'de 256 GB ve 512 GB depolama alanı ve 12 GB RAM bulunuyor. 6.3 inç 120Hz AMOLED ekranı bulunan cihazın 4,985mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Pixel 11 Pro modelinde depolama alanı seçeneklerine 1 TB ekleniyor, RAM tarafında ise 16 GB ekleniyor. 6.3 inç 120Hz LTPO AMOLED ekran kullanılan telefonun 4,850mAh bataryası bulunuyor.

Pixel 11 Pro XL, ise 11 Pro ile aynı depolama alanı ve RAM seçeneklerine sahip. 6.8 inç boyutlarında olan telefonun LTPO AMOLED ekranına 5,115mAh batarya eşlik ediyor.

Katlanabilir yapıda olan Pixel 11 Pro Fold modelinde dış ekran 6,4 inçken iç ekran 8 inç olarak karşımıza çıkıyor. Ekran yenileme hızı 120Hz'e kadar çıkıyorken ve diğer bilgiler de 2076x2152, 3600 nit, OLED Super Actua Flex olarak açıklandı. Telefonun RAM tarafında 12 GB ve 16 GB bizleri karşılıyor. Depolama tarafında da pro modellerde sunulan seçenekler var. Telefonun arkasında yer alan 48 MP kameranın yanı sıra 10.5MP ultra geniş ve 10.8MP telefoto yer alıyor. Önde ve iç ön kameralar 10 MP. Telefonda WiFi 7 ve Bluetooth 6 teknolojileri yer alıyor.

Telefonların ABD'deki başlangıç fiyatları ise şöyle açıklandı; Pixel 11 899 dolardan, Pixel 11 Pro, 1.099 dolardan, Pixel 11 Pro XL, 1,299 dolardan ve Pixel 11 Pro Fold ise 1.899 dolardan satışa çıkıyor.

GOOGLE PIXEL WATCH 5'İN ÖZELLİKLERİ

Pixel Watch 5 modeli de tanıtıldı. Saatin 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyutta versiyonu var. Her iki modelde de ekran parlaklığı 3.000 nite kadar çıkıyor ve Actua 360 domed ekran yer alıyor. 41 mm 332mAh bataryaya 45 mm ise 465 mAh bataryaya sahip. Bu bataryalar sırasıyla 30 saatten 48 saate kadar ve 40 saatten 72 saate kadar değişen kullanımlar süresi sunuyor.

Saatte, Snapdragon W5 Gen 2 işlemcisi yer alıyor ve Wear OS 7 işletim sistemine sahip. Hızlı şarj destekleniyor ve 5 ATM, IP68 suya dayanıklılık sertifikalarına sahip. 41 mm olan versiyonun 399 dolardan 45 mm olan versiyonun ise 429 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.

Pixel Tag ise Bluetooth özellikli eşya takip cihazı. Google Find Hub ağını kullanan Pixel Tag, 1 milyardan fazla olan Android cihazla etkileşime giriyor. Pil ömrü 1 yıldan fazla olduğu belirtilen cihazın, IP67 sertifikası var. Cihaz kasım ayında 29 dolardan satışa çıkacak.

Bu cihazların yanı sıra Pixel Buds Pro 2 için yeni bir renk seçeneği olan zeytin yeşili eklendi.