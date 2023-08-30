Google'ın yeni gizlilik özelliği 'fotoğraflara' odaklanıyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 13:40

Güncelleme: 30.08.2023 - 13:40

Fotoğraflar, Google'ın hizmeti olsa da iOS cihazlarda da aktif olarak kullanılıyor. Bu kapsamda şirket Google Fotoğraflar için kilitli klasör seçeneğinin erişim alanını artırıyor ve iOS ve web versiyonları için de sunmaya hazırlanıyor.

Yeni çıkacak bu sürüm uygulamayı, Android uygulamasıyla aynı hale gelecek.

DAHA ÖNCE SADECE ANDROID KULLANICILARI İÇİN SUNULMUŞTU

X'te Google'ın resmi hesabı üzerinden duyurulan yeni bilgilerde dosyaları ve fotoğrafları güvenli bir şekilde saklamaya vurgu yapılıyor.

Uygulama sayesinde kullanıcılar, iOS ve web sürümleri için kilitli klasörleri kullanarak fotoğraflarını ve belgelerini saklayabilir, eğer isterlerse birden fazla cihazdan erişebilmek için yedekleme yapabilir.

Özellik ilk olarak Android kullanıcılarına sunulmuştu.

Bunun yanında kontrolleri ayarlamak için de daha basit bir menü tasarımı geliyor. Yapılacak değişiklikleri de içereng güncellemenin iOS kullanıcıları için kısa bir süre içinde sunulması bekleniyor.