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Gözler yaşlanma hızını gösteriyor

Gözler yaşlanma hızını gösteriyor

27.09.2026 17:59:00
Güncellenme:
DHA
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Gözler yaşlanma hızını gösteriyor

Yeni bir araştırma, yapay zeka destekli göz taramasının bireylerin biyolojik yaşlanma hızını ve gizli sistemik hastalıklarını erkenden ortaya koyabildiğini gösterdi.
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Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanları, gözün arka tabakasını inceleyen yapay zeka destekli yeni bir retina tarama yöntemiyle bireylerin biyolojik yaşlanma hızının ve gizli sağlık risklerinin saptanabileceğini belirledi. Araştırmada, yaklaşık 30 bin retina taramasıyla eğitilen yapay zeka sistemi, 15 bin kadar farklı göz taraması üzerinde test edildi. Modelin, kişilerin gerçek kronolojik yaşını 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla doğru tahmin ettiği bildirildi.

Çalışmada, kişinin takvim yaşı ile gözün gösterdiği biyolojik yaş arasındaki farkı ölçen ‘Retina Yaş Farkı’ değerinin yaşam tarzı ve kronik hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğu tespit edildi.

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Verilere göre diyabet hastalarının retinası takvim yaşından ortalama 2,52 yıl daha yaşlı çıkarken; sigara kullanımının retinaya yaklaşık yarım yıl, sarı nokta hastalığının ise 0,6 yıl fazladan biyolojik yaş eklediği belirlendi.

Retinanın damar yapısı bakımından beyin ve kalp-damar sistemiyle doğrudan bağlantılı bir doku olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu tarama teknolojisinin rutin göz muayenelerinde devreye sokulabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, göz dibi incelemelerinin yalnızca görme bozukluklarını değil; vücuttaki erken yaşlanmayı, kardiyovasküler riskleri ve henüz klinik belirti vermemiş sistemik iç hastalıkları erkenden teşhis etmede pratik bir biyolojik gösterge işlevi görebileceğini aktardı.

İlgili Konular: #göz

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