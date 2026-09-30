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GTA 6'da 170'ten fazla hayvan türü yer alacak

GTA 6'da 170'ten fazla hayvan türü yer alacak

30.09.2026 20:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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GTA 6'da 170'ten fazla hayvan türü yer alacak

Grand Theft Auto 6'nın çıkışına kısa bir süre kalmışken, oyunla ilgili bazı yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
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Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto 6 için yeni ayrıntılar geliyor. Ortaya çıktığına göre 170'ten fazla hayvan türüne oyunda yer verilecek. Bunun yanı sıra oyunda kasırga gibi bazı doğa olayları da yer alacak. Bunlar, Florida'nın güney bölgesi düşünülerek tasarlanan GTA 6 dünyasını daha gerçekçi hale getirecek. Zira bölgenin timsah, iguana ve kendine has yılanlarını oyunda da görebileceğiz. 

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29 Eylül'de Game Informer 14 sayfalık bir oyun önizlemesi yayınladı. Bu sayede Rockstar'ın yeni GTA 6'sında yer alacak bazı yeni bilgiler öğrendik. 

Rockstar Games'e göre, GTA 6 , rüzgar ve yağmuru her zamankinden daha doğru bir şekilde modelleyen gelişmiş bir hava sistemini bünyesinde barındıracak. Oyunda 170'ten fazla türün olacak olmasının yanı sıra kasırgalar ve büyük tropikal fırtınalar tarafından da vurulacak. 

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Doğrulanan türler arasında kunduz, yaban domuzu, puma, su samuru ve yılan gibi kara hayvanlarının yanı sıra timsah, yunus, balina ve köpekbalığı gibi canlılar ve flamingo, turna ve pelikan gibi kuşlar da yer alıyor.

GTA 6'da tamamen keşfedilebilir bir hayvanat bahçesinin bulunacağı ve tıpkı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi hayvanların incelenip kontrol listesine eklenebileceği de doğrulandı. Bu hayvanların tamamı henüz onaylanmadı ya da ekran görüntülerinde görülmedi. GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ve Xbox için ilerleyen dönemde de PC için çıkmasıyla oyundaki çeşitliliği göreceğiz.

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