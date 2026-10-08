GTA 6'da dinleyebileceğiniz radyo istasyonları açıklandı

Kasım ayında çıkacak yılın ve son dönemlerin en çok beklenen oyunu GTA VI'nın içinde yer alacak şarkılar da çok sıkı takip ediliyor. Yeni yapılan açıklamaya göre oyunda önceki oyunlarda olduğu gibi farklı kategorilerin yer aldığı radyo istasyonları arasında geçiş yapılabilecek.

Rockstar tarafından açıklandığına göre radyo istasyonları ve sanatçılar şu şekilde olacak:

Cocoteo FM: Burada latin müziğinin esintileriyle karşılaşacak olan oyunseverler, Bad Bunny ve RaiNao gibi isimleri dinleyebilecek.

Burada latin müziğinin esintileriyle karşılaşacak olan oyunseverler, Bad Bunny ve RaiNao gibi isimleri dinleyebilecek. Back Country Radio: Amerika'nın country müziğine yer verilecek bu radyo istasyonunda, Morgan Wallen, Lana Del Rey ve Lana'nın eşi Jeremy Dufrene gibi sanatçıları dinlemek mümkün olacak.

Amerika'nın country müziğine yer verilecek bu radyo istasyonunda, Morgan Wallen, Lana Del Rey ve Lana'nın eşi Jeremy Dufrene gibi sanatçıları dinlemek mümkün olacak. AfroBank FM: Afrika müziğine yer verilecek AfroBank FM'de karşımıza Burna Boy ve Palms Trax gibi isimler bizleri karşılayacak.

Afrika müziğine yer verilecek AfroBank FM'de karşımıza Burna Boy ve Palms Trax gibi isimler bizleri karşılayacak. Chamber 106.6: Metal müziğin hitleri de Chamber 106.6 istasyonunda karşımıza çıkacak ve Slayer'dan Kerry King ve Tom Araya eşlik edecek.

Metal müziğin hitleri de Chamber 106.6 istasyonunda karşımıza çıkacak ve Slayer'dan Kerry King ve Tom Araya eşlik edecek. Flash FM: Burada pop müzik ve kültürü odaklı bir yayın izlenecek. Pop ikonu Robyn ve model Alex Consani ile pop müzik hitleri sunulacak.

Burada pop müzik ve kültürü odaklı bir yayın izlenecek. Pop ikonu Robyn ve model Alex Consani ile pop müzik hitleri sunulacak. Dirty South Classics: Güney hip-hop ve rap klasikleri yer alacak.

Önceki GTA oyunlarında da oyunseverler araç kullanırken, radyo istasyonları arasında geçiş yapmayı seviyordu. Özellikle Grad Theft Auto: Vice City'deki radyo istasyonlarında çalan şarkılar ikonik hale gelmişti.

Radyo istasyonlarının önizlemelerini dinlemek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.