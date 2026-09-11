GTA 6'nın ilk gösterimi Netflix'e binlerce yeni abone kazandırmış

Rockstar'ın beklenen oyunu GTA 6'nın ilk gösterimi 27 Ağustos'ta Netflix üzerinden yayınlanan 26 dakikalık bir video ile yapıldı. İlk etapta eleştirilen ancak sonuçta milyonlarca kişinin ilk olarak Netflix üzerinden izlediği klip, şu anda resmi kanallar üzerinden izlenebiliyor. Rockstar Games'in YouTube hesabında yaklaşık 2 hafta önce yayınlanan klip, 26 milyonun üzerinde görüntülenme almış durumda.

Yeni ortaya çıkan bir raporda ise GTA 6'nın Netflix'e ne kadar abone kazandırdığı ortaya çıkartıldı. Ampere Analysis tarafından hazırlanan raporda GTA 6, Netflix'e 100 binden fazla abone kazandırdı.

Aktarılana göre bu klip Netflix'e tek bir günde en çok abone kazandıran üçüncü içerik oldu.

Sadece bu da değil, platformun abonesi olan ancak geçen aylarda Netflix'i açmayan ABD'li kullanıcıların da yaklaşık yüzde 5'i GTA 6 ilk gösterimi için uygulamaya giriş yapmış.