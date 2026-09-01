GTA 6'nın ön siparişleri yüzde 436 arttı

Sensor Tower'ın yeni tahminlerine göre, Rockstar'ın Netflix'te yayınlanan 26 dakikalık videosunun ardından Grand Theft Auto VI'nın ön siparişlerinde dramatik bir artış yaşandı. Analiz firmasına göre ön siparişlerin 27 Ağustos'ta, yani videonun yayınlandığı gün, bir önceki güne kıyasla yüzde 436 arttığını belirtiyor.

Bu ivme 28 Ağustos'ta da kendini gösterdi ve iki günlük artış, önceki 30 günlük ortalamaya göre yüzde 572'ye ulaştı. Ön sipariş talebinin büyük kısmı PlayStation 5'ten gelirken; oyunun PS5 tarafındaki ön siparişleri yalnızca 27 Ağustos'ta yüzde 606 artarken, Xbox Series X ve S ön siparişleri yüzde 127 arttı.

Sensor Tower, Rockstar'ın oyun için ön siparişleri resmi olarak açmasından kısa bir süre sonra, Haziran ayında rezervasyonları takip etmeye başladığından beri PS5, GTA 6 ön siparişlerinde Xbox'ı geride bıraktı. Bunun en büyük sebebi oyunun pazarlamasının PS 5 üzerinden yapılmasıydı. Hatırlayacağınız üzere Rockstar 'en iyi GTA VI deneyimi PlayStation 5 ile yaşanır' pazarlaması yapmıştı.

Sensor Tower'a göreyse oyun dünya çapında 4,86 milyon ön siparişe sahip. Bu da yaklaşık 476 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor.

Bu değerin ise yüzde 77'si PlayStation kullanıcılarından oluşuyor.

Öte yandan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick daha önce yaptığı açıklamda oyunun 100 dolarlık Ultimate Edition versiyonunun, 80 dolarlık standart sürümden daha fazla tercih edildiğinin altını çizmişti.