Cumhuriyet Gazetesi Logo
GTA 6'nın oynanış videosu 27 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak

GTA 6'nın oynanış videosu 27 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak

6.08.2026 19:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
GTA 6'nın oynanış videosu 27 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak

GTA 6'nın oynanış videosunun Netflix'te bu ay sonunda yayınlanacağı duyuruldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Dünyanın en çok merak edilen oyunlarından biri olan GTA 6'nın beklenen oynanış videosu ay sonunda paylaşılacak. Yapılan açıklamaya göre oynanış videosu Netflix'te 27 Ağustos'ta Türkiye saati ile saat 22.00'de yayınlanacak.

Rockstar Games tarafından yapılan duyuru Netflix ile stüdyo arasındaki anlaşmanın bir sonucu ancak bu anlaşmanın hangi ayrıntıları içerdiği henüz bilinmiyor.

Videonun Netflix üzerinden yayınlanacak olması bazı kesimlerce eleştirildi. Rockstar Games'in oyunseverleri, oyunun videosu için Netflix'e abone olmaya zorlaması 'açgözlülük' olarak yorumlandı. Stüdyoya yönelik en büyük eleştirilerden biri de 'oyunun fiziksel kopyasının' üretilmeyecek olması. 

İlgili Konular: #Netflix #GTA 6 #GTA VI

İlgili Haberler

TÜİK, güncel internet kullanımı verilerini paylaştı
TÜİK, güncel internet kullanımı verilerini paylaştı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranının 2025 yılında yüzde 90,9 iken, 2026 yılında yüzde 92,3 olduğunu açıkladı.
Epic Games'in 13 Ağustos'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar belli oldu
Epic Games'in 13 Ağustos'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar belli oldu Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor.
Güney Kore'de yapay zekayla üretilen şarkılara yönelik 'telif hakkı' kararı
Güney Kore'de yapay zekayla üretilen şarkılara yönelik 'telif hakkı' kararı Güney Kore'de şarkı yazarları, bestecileri ve yayıncılarının telif haklarını yöneten Kore Müzik Telif Hakları Kuruluşu (KOMCA), ana hatlarının insan üretimi olması şartıyla yapay zekadan faydalanılarak bestelenen şarkıların telif hakkı kaydının yaptırılabileceğini açıkladı.