GTA 6'nın oynanış videosu 27 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak

Dünyanın en çok merak edilen oyunlarından biri olan GTA 6'nın beklenen oynanış videosu ay sonunda paylaşılacak. Yapılan açıklamaya göre oynanış videosu Netflix'te 27 Ağustos'ta Türkiye saati ile saat 22.00'de yayınlanacak.

Rockstar Games tarafından yapılan duyuru Netflix ile stüdyo arasındaki anlaşmanın bir sonucu ancak bu anlaşmanın hangi ayrıntıları içerdiği henüz bilinmiyor.

Videonun Netflix üzerinden yayınlanacak olması bazı kesimlerce eleştirildi. Rockstar Games'in oyunseverleri, oyunun videosu için Netflix'e abone olmaya zorlaması 'açgözlülük' olarak yorumlandı. Stüdyoya yönelik en büyük eleştirilerden biri de 'oyunun fiziksel kopyasının' üretilmeyecek olması.