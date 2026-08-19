GTA 6 tarafında sızıntılar sürmeye devam ediyor! Yeni video sızdırıldı

Uzun yıllardır tartışmalı bir noktada duran Rockstar Games, çok uzun bir aranın ardından GTA 6'yı bu yıl yayınlayacak. Hayranlar tarafından 10 yılı aşkın bir süredir beklenen yeni oyun, yapılan duyurularla ertelenmişti. En son 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacağı vurgulanan oyuna ilk bakış videosunun ağustos ayının sonunda yayınlanacağı duyurulmuştu.

Duyurunun ardından bunun 27 Ağustos'ta Netflix'te ilk olarak gösterilecek olması tepki çekmişti. Çoğu oyunsever hayran, oyunun videosunu izlemek için bu platformdan üyelik almaya zorlanmasını eleştirmişti. Hatta serinin bazı tutkunları Rockstar'ı protesto etmek için oyunu da almayacaklarını belirtmişti.

Bu tartışmalar sürerken, oyunun içinden sızıntılar yayınlanmaya başladı.

CyberLeek grubunun elinden çıktığı anlaşılan sızıntı videoları, şirkete bir başkaldırı olarak yorumlandı. Fiziksel diskin olmamasını eleştiren grup, en son yayınladığı görüntülerde ''No physical discs? Then more leeks!'', 'fiziksel bir kopya yok mu o zaman daha fazla sızıntı' ibaresini eklemiş. Burada İngilizce leek yani pırasa ve leak (sızıntı) ile kelime oyunu yapılıyor. Bu kelime oyunuyla CyberLeek grubunun ismine de gönderme yapıyor.

Yayınlanan oyun içinden videolar, haritanın tamamını ve diğer bazı oynanış görüntülerini içeriyor.

CyberLeek yayınladığı açıklamada, GTA 6'nın fiziksel bir kopyasının olmayacak olmasını, Ubisoft'un oyunu satın alanlar için bile oynanamaz hale getirmesini ve The Crew oyununa yönelik eleştirilerden kaynaklı olarak sızıntıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Rockstar ve ana şirketi Take-Two'nun telif hakkı ihlali bildirimleri yayınlamasına rağmen, yayınlanan video sosyal medyada hızla yayılıyor. Öte yandan bu görüntülerin gerçekten oyunun içinden mi olduğu hala kesinleşmiş değil. Bu sırada tanıtılan memecoin ise büyük ilgi görüyor. Bu paylaşımların ve sızıntıların ardından internette bunun kripto para dolandırıcılığının bir parçası olabileceği de düşünülüyor.

Sızıntıların ardından Take-Two CEO'su Strauss Zelnick konuyla ilgili "Sızıntıları gerçekten çok ciddiye alıyoruz ve bu hepimizi hayal kırıklığına uğratıyor, ekip için de gerçekten sinir bozucu ve üzücü'' dedi.

ROCKSTAR'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Eylemin kişisel bir çıkar uğruna değil oyuncu haklarını koruma amacı taşıdığı ve geliştirici stüdyo kamuoyundan özür dilerse ve oyuncuların lehine somut adımlar atarsa materyalleri sızdırmayı bırakacak. Eğer bu sızıntılar yok sayılırsa sızıntı kaynağı elindeki tüm materyali sızdırmayı planladığını duyurdu.