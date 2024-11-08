Günde 5 dakika egzersiz yapmak bile fark yaratıyor
Yeni bir araştırma, günde yalnızca 5 dakika yapılan egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösterdi.
University College London (UCL) ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı. Çalışmada yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takıldı ve sadece beş dakikalık ekstra egzersizin kan basıncında iyileşmelere yol açtığı görüldü.
EGZERSİZ DE YÜRÜYÜŞ GİBİ KAN BASINCINI DÜŞÜRMEDE ETKİLİ
UCL'den Dr. Jo Blodgett, “Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik” dedi.
Çalışmanın ortak kıdemli yazarı Prof. Emmanuel Stamatakis ise “Günde beş dakika ekstra egzersiz yapmanın, yüksek tansiyonun yönetimi için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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