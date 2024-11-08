Günde 5 dakika egzersiz yapmak bile fark yaratıyor

Yeni bir araştırma, günde yalnızca 5 dakika yapılan egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösterdi.

Günde 5 dakika egzersiz yapmak bile fark yaratıyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:17

University College London (UCL) ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı. Çalışmada yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takıldı ve sadece beş dakikalık ekstra egzersizin kan basıncında iyileşmelere yol açtığı görüldü.

EGZERSİZ DE YÜRÜYÜŞ GİBİ KAN BASINCINI DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

UCL'den Dr. Jo Blodgett, “Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik” dedi.

Çalışmanın ortak kıdemli yazarı Prof. Emmanuel Stamatakis ise “Günde beş dakika ekstra egzersiz yapmanın, yüksek tansiyonun yönetimi için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler

Stresle başa çıkmanın etkili yolu: Nefes egzersizleri ile rahatlayın

Stresle başa çıkmanın etkili yolu: Nefes egzersizleri ile rahatlayın
Egzersiz yapmadan 10 kilometre koşmuş gibi etki yaratabilen hap geliştiriliyor

Egzersiz yapmadan 10 kilometre koşmuş gibi etki yaratabilen hap geliştiriliyor
Egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 yiyecek

Egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 yiyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler