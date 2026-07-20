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Güneş, sanılandan yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş içeriyor

Güneş, sanılandan yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş içeriyor

20.07.2026 21:41:00
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Güneş, sanılandan yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş içeriyor

İsveç'te araştırmacılar, Güneş'in önceki tahminlerin yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş elementi içerdiğini keşfetti.
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İsveç'teki Uppsala Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmacılar Güneş'in kütlesinin içeriğine yönelik çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, Güneş'teki gümüş miktarını anlayabilmek için ışınlarında bu elementin bıraktığı özel izleri inceledi.

Eski çalışmalardan daha fazla faktörü hesaba katan ve Güneş'in atmosferini daha gerçekçi modelleyen bir metot geliştiren araştırmacılar, Güneş'teki gümüşün, önceki tahminlere kıyasla yüzde 55 daha fazla olduğunu tespit etti.

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Bu bulgunun, 4,6 milyar yıl önce Güneş ile aynı gaz ve toz bulutundan meydana gelen meteorlardaki açıklanamayan fazladan gümüş oranıyla daha uyumlu olduğuna işaret edildi.

Çalışmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayınlandı.

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