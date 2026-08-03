Güney Kore'de yapay zeka destekli ilk mayın temizleme tatbikatı yapıldı

Yonhap ajansının, Donanmadan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Busan kentinde yer alan askeri deniz üssünde tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, "Busan'ın düşman mayınlarıyla ablukaya alındığı" bir senaryoda deniz altı mayınları temizlemeye yönelik operasyonel kabiliyetler test edildi.

Bir mayın temizleme gemisinin yanı sıra casus insansız hava araçları, iki insansız deniz aracı ve bir otonom sualtı aracının kullanıldığı tatbikatta bir yapay zeka sistemi de hava ve deniz koşullarını analiz ederek misyonu yönlendirdi.

Donanma, yapay zekadan ve insansız araçlardan ilk kez faydalanılan su altı mayın temizleme tatbikatının, bu teknolojilerin gelecekteki operasyonlar için etkili olacağını gösterdiğini belirtti.