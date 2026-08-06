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Güney Kore'de yapay zekayla üretilen şarkılara yönelik 'telif hakkı' kararı

Güney Kore'de yapay zekayla üretilen şarkılara yönelik 'telif hakkı' kararı

6.08.2026 18:49:00
Güncellenme:
AA
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Güney Kore'de yapay zekayla üretilen şarkılara yönelik 'telif hakkı' kararı

Güney Kore'de şarkı yazarları, bestecileri ve yayıncılarının telif haklarını yöneten Kore Müzik Telif Hakları Kuruluşu (KOMCA), ana hatlarının insan üretimi olması şartıyla yapay zekadan faydalanılarak bestelenen şarkıların telif hakkı kaydının yaptırılabileceğini açıkladı.
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Korea Herald gazetesinin haberine göre KOMCA, yapay zekanın müzik sektöründe kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, müzisyenlerin, şarkıların söz yazımı, bestesi ve yapımcılığında büyük oranda rol oynadıkları takdirde yapay zeka yardımıyla geliştirdikleri eserler için telif hakkı kaydı yaptırabilecekleri belirtildi.

Tamamen yapay zekayla üretilen şarkılarda bu haktan faydalanılamayacağına işaret edilen açıklamada "Bu düzenlemenin amacı, insan üreticilerin haklarını koruyarak yapay zekadan faydalanan yaratıcı uygulamaları resmen tanımaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, telif hakkı için başvuru yapanların hangi yapay zeka araçlarını nasıl kullandıklarını detaylandırmaları ve şarkıların ana hatlarının insan eliyle üretilmesi gerektiği vurgulandı.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Telif

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