Güney Kore, yapay zeka yatırımı için özel bölgeler belirleyecek

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, yapay zeka projelerindeki ilerlemenin görüşüldüğü bir toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, hükümetin planlarına ilişkin konuştu.

Kang, hükümetin yapay zekayla ilgili yatırım projeleri için ülkede özel bölgeler belirlemek üzere bu yıl içinde yasa çıkarmayı planladığını belirtti.

Planlanan yasanın olası faydalarına değinen Kang, hükümetin ruhsatlandırma sürecinin yanı sıra çevresel etki incelemelerinin de hızlanacağını söyledi.

Kang, yasanın projeler için gereken elektrik ve su altyapısının hızla kurulumuna ek olarak işçilerin ulaşım, konut ve eğitim dahil şartlarını da hızla sağlama olanağı tanıyacağını dile getirdi.

Güney Kore hükümeti haziranda kırsal alanlarda yarı iletken üretimi, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik büyük ölçekli yatırım planlamalarını kapsayan üç mega projeyi duyurmuştu.