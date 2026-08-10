Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güney Kore, yapay zeka yatırımı için özel bölgeler belirleyecek

Güney Kore, yapay zeka yatırımı için özel bölgeler belirleyecek

10.08.2026 20:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Güney Kore, yapay zeka yatırımı için özel bölgeler belirleyecek

Güney Kore hükümeti, yapay zekayla ilgili yatırım projeleri için ülke içinde özel bölgeler belirlemek üzere yasa çıkarmayı planladığını bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, yapay zeka projelerindeki ilerlemenin görüşüldüğü bir toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, hükümetin planlarına ilişkin konuştu.

Kang, hükümetin yapay zekayla ilgili yatırım projeleri için ülkede özel bölgeler belirlemek üzere bu yıl içinde yasa çıkarmayı planladığını belirtti.

Planlanan yasanın olası faydalarına değinen Kang, hükümetin ruhsatlandırma sürecinin yanı sıra çevresel etki incelemelerinin de hızlanacağını söyledi.

Kang, yasanın projeler için gereken elektrik ve su altyapısının hızla kurulumuna ek olarak işçilerin ulaşım, konut ve eğitim dahil şartlarını da hızla sağlama olanağı tanıyacağını dile getirdi.

Güney Kore hükümeti haziranda kırsal alanlarda yarı iletken üretimi, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik büyük ölçekli yatırım planlamalarını kapsayan üç mega projeyi duyurmuştu.

İlgili Konular: #Yapay zeka

İlgili Haberler

Katlanabilir yapıda olacak iPhone Ultra hangi renklerde olabilir?
Katlanabilir yapıda olacak iPhone Ultra hangi renklerde olabilir? Yeni yapılan sızıntıya göre iPhone Ultra modeli gümüş ve koyu mavi renklerinde olabilir.
Kameraya sahip AirPods modeli iPhone 18 Pro ile tanıtılabilir
Kameraya sahip AirPods modeli iPhone 18 Pro ile tanıtılabilir Apple'ın bu yıl ve gelecek yılın başlarında farklı yapılarda cihazlarını tanıtmaya hazırlandığı biliniyor. Yeni bir söylentiye göreyse AirPods Ultra adının verildiği kameralı kulaklık bu yıl eylül ayında tanıtılabilir.
iPhone 17 serisine 10 Ağustos'ta küresel çapta zam yapılacağı iddia edildi
iPhone 17 serisine 10 Ağustos'ta küresel çapta zam yapılacağı iddia edildi Apple çıkışının ardından iPhone 17 serisine ara zamlar yapmıştı ancak fiyatı çok artmamıştı. 10 Ağustos'ta yapılacak zamın daha büyük çapta olması bekleniyor.